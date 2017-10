Het achttiende seizoen van 'Komen Eten' gaat van start met een portie Irakese trots

De 'Komen Eten'-kijkers hoeven niet lang meer op hun honger te blijven zitten. Vanaf 16 oktober pakt het populaire VIER-programma uit met zijn achttiende seizoen, in een opgefriste versie en met enkele smakelijke themaweken.

De Komen Eters zorgen zoals altijd voor de sfeer en de gezelligheid, Ivan Pecnik met zijn schalkse commentaar voor het zout op de patatjes.

Maandag 16 oktober: Tjuman uit Leopoldsburg

De 25-jarige Tjuman vluchtte 18 jaar geleden samen met z’n familie uit Irak naar België. Tjuman is ontzettend fier op wat hij in die tussentijd heeft bereikt: een fijne job waarin hij wist door te groeien van afwasser tot chef-kok en een eigen gezin met een prachtig zoontje. Tjuman wil zijn gasten laten zien hoe een echte moslim in elkaar zit, want 'echte moslims hebben een goed hart'. Koken is Tjumans grootste passie en hij is dan ook de gastvrijheid zelve - duidelijk merkbaar aan de extreem royale porties die hij voorziet. Eieren eet Tjuman liever niet. Toen hij zich ooit afvroeg hoe een ei uit een kip kwam, besloot hij dit op te zoeken op YouTube... ​Weliswaar tot zijn grote spijt.

'Komen Eten', vanaf maandag 16 oktober om 19.50 uur op VIER.