Guido Van den Bossche keert terug in 'Familie'

Dag Allemaal en Het Laatste Nieuws blokletteren dat Karel Deruwe binnenkort opnieuw zijn opwachting maakt als 'Guido Van den Bossche in 'Familie'! Zijn personage werd 18 jaar geleden vermoord. Maar in een soap kan natuurlijk alles...

Guido keert terug in 'Familie'. U fronst de wenkbrauwen? Dat begrijpen we volledig. Het personage van Karel Deruwe werd 18 jaar geleden vermoord door de Bende van Salomon, de sekte waarin zijn zoon Peter toen verstrikt zat. In werkelijkheid werd Deruwe toen uit de reeks geschreven na onenigheid met de makers van de VTM-serie.

Beide partijen kunnen nu weer door één deur en dus wandelt Guido binnenkort doodgemoedereerd de populaire soap weer binnen. Althans daar lijkt het op, want VTM wil voorlopig niet reageren op de berichten. Bevestiging dat er effectief een terugkeer van Guido Van den Bossche zit aan te komen is er nog niet. Volgens Het Laatste Nieuws doet ook acteur Karel Deruwe er het zwijgen toe.

Fans van 'Familie' gaan dus alweer spannende tijden tegemoet.

Bron: hln.be