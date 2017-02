'Ghost Rockers' grote winnaars van 'Het Gala van de Gouden K's 2016'

Foto: VRT - © Jokko

'Het Gala van de Gouden K's', Ketnets eigen awardshow, was dit weekend aan zijn vierde editie toe. Vandaag (zondag) wordt de volledige show uitgezonden op Ketnet. De grote winnaars van de avond waren de 'Ghost Rockers'. Niet alleen haalden ze de award van beste Ketnetserie binnen, Tinne Oltmans mag Karen Damen opvolgen als 'babe van het jaar'. Daarnaast kreeg Tinne ook de award van 'vrouwelijke tv-ster van het jaar' én viel haar liefje Juan Gerlo in de prijzen!

Naast de zegetocht voor de 'Ghost Rockers' kende de show nog talloze hoogtepunten.



Olly onderbreekt Showbizz Bart

De Gouden K voor mannelijke tv-ster van het jaar ging naar… Olly Wannabe. Dacht hij zelf! Ondanks stoorzender Olly kon Showbizz Bart net op tijd de award uitreiken aan de terechte winnaar: Juan Gerlo van Ghost Rockers.



Verrassingsact Pen Pineapple Apple Pen

Zita en papa Koen Wauters wilden een brief naar Japan schrijven om Pikotaro te laten weten dat hij de Gouden K voor ‘hype van het jaar’ gewonnen heeft met ‘Pen Pineapple Apple Pen’, maar niemand had een pen… Tot Pikotaro ineens op het podium verscheen! Deze Japanse zanger veroverde dit jaar het internet met zijn aanstekelijke deuntje.



Staf Coppens vs chilipoeder

Broers Staf en Mathias Coppens reikten samen de award voor ‘beste familieprogramma van het jaar’ uit aan 'Belgium’s got talent'. Typisch broers: Mathias luisde Staf erin en strooide superheet chilipoeder in de mond van zijn broer. Staf spuwde bijna vuur en kan volgend jaar misschien zelf meedoen met 'Belgium’s got talent'? Baba Yega, Ann Lemmens, Laura Tesoro, Koen Wauters en Niels Destadsbader namen de award in ontvangst.



Exclusief optreden Baba Yega

De mysterieuze maar geliefde leden van Baba Yega wilden niet spreken of hun identiteit onthullen, maar staken speciaal voor de Gouden K’s een gloednieuw en spectaculair optreden in elkaar. Geen woorden maar dansmoves!



K3 brengt nieuw nummer 'Play-O'

Moora Vander Veken en Michiel De Meyer (Olivia en Arne uit 'Thuis') grapten over het oprichten van een Thuisband. Maar om met de beste band van 2016 te kunnen concurreren, zullen ze nog stevig moeten oefenen. De Gouden K voor ‘beste band’ ging voor het tweede jaar op rij naar K3. Hanne, Marthe en Klaasje gaven het beste van zichzelf met hun nieuwe single 'Play-O'.



BV’s zingen 24k Magic

Als afsluiter van een feestelijke en vrolijke avond mochten we genieten van het zang- en danstalent van Danira Boukhriss, Aster Nzeyimana, Peter Van De Veire, Leen Dendievel en Dempsey Hendrickx die '24k Magic' van Bruno Mars brachten. Ze nodigden alle BV's uit op het podium om met hen mee te feesten.



En ook nog...

Net-niet-slimste maar wel strafste madammen ter wereld Olga Leyers en Danira Boukhriss reikten samen de Gouden K voor ‘film van het jaar’ uit aan 'Helden van de zee'.



Opvallend: powerkoppel Laura Tesoro en Giovanni Kemper straalden van verliefdheid én trots, want ze gingen beiden met een award naar huis.



Niels Destadsbader is populair bij jong en oud. Donderdag won hij nog een Mia award en nu de Gouden K voor ‘mannelijke muzikant van het jaar’.

'Het Gala van de Gouden K's 2016' kan je vandaag, zondag 5 februari opnieuw bekijken om 17.00 uur bij Ketnet!