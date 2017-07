'Gent-West' krijgt tweede seizoen

foto: VIER

VIER bevestigt het vertrouwen in de nieuwe dramareeks 'Gent-West' door al meteen een nieuw seizoen te bestellen. En dat is vrij uitzonderlijk, want het eerste seizoen wordt pas in 2018 uitgezonden op tv.

Telenet-abonnees konden 'Gent-West' wel al bekijken in de pakketten Play en Play More. Gewone tv-kijkers moeten wachten tot begin 2018 om de serie te kunnen zien.

'Gent-West' volgt het wel en wee van een groep vrouwen in de gevangenis. De cast bestaat onder meer uit Ruth Beeckmans, Gilda De Bal, Tatiana Beloy en Veerle Dobbelaere. De serie is gebaseerd op de Australische reeks 'Wentworth'. Die is al aan het vierde seizoen toe. Dat maakt het de scenaristen alvast gemakkelijk, zij kunnen snel met de Vlaamse dialogen aan de slag.

De opnames van het tweede seizoen zijn intussen gestart.

Bron: nieuwsblad.be