'Generatie B' (Canvas/De Mensen) naar Amerika

Foto: Canvas/De Mensen - © Toon Aerts 2017

De reeks 'Generatie B' van productiehuis De Mensen is als eerste Vlaamse reeks geselecteerd voor Fantastic Fest, het grootste en meest invloedrijke genrefestival in de V.S..

De Canvas-reeks volgt daarmee in de voetsporen van Vlaamse succesfilms als Rundskop en Waste Land. Evrim Ersoy, hoofd programmatie van Fantastic Fest, nam persoonlijk het initiatief voor de selectie: 'It was the funniest, most subversive thing I'd seen for a very long time.'

Fantastic Fest Austin

Fantastic Fest vindt voor de 11de keer plaats, van 21 tot 28 september in Austin, Texas. Het is het grootste en meest invloedrijke genrefilmfestival in Noord-Amerika en werd door Variety uitgeroepen tot één van de '10 Festivals We Love', samen met internationaal gerenommeerde festivals als Cannes en Toronto.

Makers Joost Vandecasteele en Pieter Van Hees blij verrast

Joost Vandecasteele: ''Generatie B' had vanaf het begin de ambitie fantastisch te zijn in elke betekenis van het woord. Om via een overdreven situatie en heftige humor iets relevants te zeggen over nu. En daarom zijn we zeer blij met nog een internationale selectie, als bewijs dat eigenzinnige fictie over Brussel ook over de grenzen heen een publiek en een (h)erkenning kan vinden.'

Pieter Van Hees: 'Ik vond het al heel fijn hoe uit de massale reacties van kijkers hier bleek dat we met 'Generatie B' een gevoelige snaar hadden geraakt, maar dat nu ook Amerikanen onze reeks relevant vinden is helemaal geweldig. De hele who’s who van alternatief Amerika volgt Fantastic Fest, dus zeer benieuwd hoe zij zullen reageren op personages met 'I Love Molenbeek'-T-shirts.'

'Generatie B' was eerder al te zien in BANFF (Canada), op BIFAN (Zuid-Korea) en op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Maar Fantastic Fest is voor de liefhebbers van het fantastische genre echt een icoon, en dus de kers op de taart.

Ook bij productiehuis De Mensen zijn ze erg tevreden. Hoofd fictie Pieter Van Huyck: 'Het is in de eerste plaats een geweldige erkenning voor de creativiteit en het werk van Pieter, Joost en het hele team. Maar we zien het ook als een interessante stap in de groei die de Vlaamse fictie kent. Dat we, samen met Canvas en het Mediafonds, niet alleen in staat zijn om in Vlaanderen minder evidente, extremere reeksen te produceren, maar dat die ook over de grenzen ontdekt en gewaardeerd worden. Want uiteraard bereikt een reeks als 'Generatie B' in onze thuismarkt een enthousiast maar eerder beperkt publiek, toch lopen er in de wereld heel wat mensen rond die zo’n verhaal kunnen smaken. Dus het is belangrijk dat we manieren ontdekken om die te bereiken. Een klein marktaandeel in een groot land, dat zijn veel mensen. Hiervan krijg je zin om te blijven investeren in dit soort auteursprojecten.'

Voor Pieter Van Hees is het de tweede selectie in Austin. In 2014 maakte zijn langspeelfilm 'Waste Land' al indruk op het Amerikaanse publiek. 'Rundskop' van Michaël Roskam kaapte in 2011 nog drie prijzen weg tijdens Fantastic Fest.

'Generatie B'

'Generatie B' is een waanzinnige comedyreeks die vertrekt vanuit een premisse die zowel realistisch als futuristisch aanvoelt: 'Op een woensdag of een donderdag werd de economische rating van België verlaagd van AA+ tot B. Alles wat volgt, is waar. Soms wat overdreven, maar niet veel.'

Met dit uitgangspunt kiezen bedenkers Joost Vandecasteele en Pieter Van Hees resoluut en onbeschaamd voor absurde comedy met een nadruk op het generatieconflict tussen de jongeren die alle nadelen van een nieuwe economische crisis op hun kop krijgen, en de babyboomers die dankzij hun politieke macht en rijkdom heel goed voor zichzelf zorgen en niet van plan zijn hun luxe te delen. 'Generatie B' volgt zes jongeren die proberen te overleven in grootstad Brussel, terwijl de revolutie dreigt. Het door jongeren opgerichte Generation Liberation Army bereidt namelijk harde acties voor. Hoofdpersonage is Jonas, die z'n werk, z'n huis en op de koop toe ook z'n lief verliest. Hij heeft geen andere keuze dan een schimmige job in een ondergronds callcenter te aanvaarden, en een zetel te huren om op te slapen.

In de voornaamste rollen zien we Jeroen Van der Ven, Jeroen Perceval ('D'Ardennen'), Ella-June Henrard ('Bo'), Efrat Galai, Eva Binon ('Patrouille Linkeroever' en 'Loslopend Wild'), Zouzou Ben Chikha ('Bevergem') en Mungu Cornelis ('The Team'). Het scenario van 'Generatie B' werd geschreven door auteur Joost Vandecasteele en Pieter Van Hees, gekend van 'Waste Land', 'Linkeroever' en 'Chaussée D'Amour'. Van Hees regisseerde.

'Generatie B' is een productie van De Mensen ('Beau Séjour', 'Spitsbroers', 'Chaussée d'Amour') met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Sven Gatz.