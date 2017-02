Geert Van Rampelberg is 'De Infiltrant'

Foto: VTM - MEDIALAAN 2017

Deze week zijn in Antwerpen de opnamen begonnen van 'De Infiltrant', een nieuwe serie in acht afleveringen van VTM en Eyeworks.

'De Infiltrant' wordt een serie vol drama, spanning, actie en humor, en is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal. De serie wordt gedraaid met de steun van het VAF/Mediafonds en in samenwerking met Scio. Regisseur is Joel Vanhoebrouck die eerder al de hitseries 'Eigen Kweek', 'De Bunker', 'Dubbelleven' en de bioscoopfilm 'Brasserie Romantiek' afleverde.

Het is het verhaal van oplichter Danny Desmedt (Geert Van Rampelberg) die door twee politiemensen (Peter Van den Begin en Natali Broods) onder druk wordt gezet om te infiltreren in de misdaadorganisatie van Freddy Bernaerts (Dirk Roofthooft). Zijn werk wordt nog moeilijker als Danny in een machtsstrijd verwikkelt raakt met Lars (Wouter Hendrickx), een vertrouweling van Bernaerts.

Het scenario dat Philippe De Schepper ('Eigen Kweek', 'Dubbelleven') en Bas Adriaensen ('Eigen Kweek', 'Vermist') schreven, is geïnspireerd op het non-fictieboek 'Alpha 20' (2009) van Kris Daels, die jarenlang zelf undercoveragent was. In 'Alpha 20' beschrijft Daels zijn ervaringen in de langste undercoveroperatie die ooit plaatsvond in België.

Andere rollen in 'De Infiltrant' zijn voor onder ander Barbara Sarafian ('Clan', 'Beau Séjour'), Oscar Willems ('Spitsbroers'), Joren Seldeslachts ('Spitsbroers'), Thomas Ryckewaert ('Als de Dijken Breken'), Johan De Paepe ('Deadline'), Evelien Van Hamme ('Vriendinnen'), Nabil Mallat ('Image', 'Cordon 2'), Bert Huysentruyt ('Zingaburia'), Günther Lesage ('Wat Als?'), Flor Decleir ('Vossenstreken'), Reinhilde Decleir ('Loslopend Wild en Gevogelte') en An Miller ('Callboys', 'Salamander').

De volgende maanden wordt er volop gedraaid in Antwerpen, en op locaties in Spanje. Een uitzenddatum van 'De Infiltrant' zal later worden bekend gemaakt.