Geen celstraf voor presentator 'Temptation Island'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2017

Rick Brandsteder, de Nederlandse presentator van 'Temptation Island', moet dan toch niet naar de cel. Dat heeft een rechtbank in Amsterdam beslist.

Brandsteder was vorig jaar betrokken bij een caféruzie waarbij hij iemand in het gezicht had geslagen. Enkele weken terug zag het ernaar uit dat Brandsteder de cel in moest. Nu komt hij er vanaf met een één week voorwaardelijk en een geldboete van 750 euro.

Rick Brandsteder was zelf niet op de rechtbank, maar hij liet weten opgelucht te zijn over de uitspraak. De zoon van tv-icoon Ron Brandsteder voegde eraan toe dat hij er alles zal aan doen opdat dit nooit meer zou gebeuren. Hij zal zich nu vooral concentreren op zijn tv-werk.

Bron: ad.nl



