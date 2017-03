Geef je nu op als canvas voor 'Ink Master - Meesters van de Lage Landen'

Foto: Spike - Viacom 2017

Een tatoeage heeft niet alleen een artiest nodig, maar ook een canvas. Iemand die een kunstwerk op zijn huid wil laten vereeuwigen. En voor het nieuwe Spike-programma 'Ink Master - Meesters van de Lage Landen' is de zender op zoek naar precies die mensen.

Sta jij op het punt je eerste tattoo te nemen? Kun je nooit genoeg tattoos hebben? Of heb je behoefte aan een cover up? Geef je dan nu op als canvas via Spiketv.nl.

In 'Ink Master - Meesters van de Lage Landen' nemen de beste Nederlandse en Belgische tattoo artists het tegen elkaar op. Ze moeten verschillende opdrachten volbrengen waarin niet alleen hun techniek, maar ook hun creativiteit wordt getest. Voor deze challenges is het programma op zoek naar mensen die zich in de show willen laten tatoeëren door de getalenteerde artiesten.

De Amerikaanse 'Ink Master' zit inmiddels in het achtste seizoen en wordt gepresenteerd door Dave Navarro. Vaste juryleden zijn tattoo legendes Oliver Peck en Chris Núñez. Spike maakt binnenkort bekend wie de presentator, jury en tattoo artists worden van deze eerste lokale editie.

'Ink Master - Meesters van de Lage Landen' wordt geproduceerd door Endemol Shine en is vanaf maandag 15 mei iedere week om 22.00 uur te zien op Spike.