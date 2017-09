Freek Braeckman debuteert bij VTM

foto: VTM - MEDIALAAN

Freek Braeckman maakt maandagmiddag voor het eerst zijn opwachting als nieuwsanker bij VTM. Dat vertelde Dany Verstraeten zondag in 'VTM NIEUWS'.

Freek Braeckman debuteert maandag in het middagjournaal. En ook de korte uitzending van 17.45 uur zal hij presenteren. Dat zal de hele week zo zijn. Later zal Freek Braeckman ook worden ingeschakeld in het 'VTM NIEUWS' van 19.00 uur.

Freek Braeckman was jarenlang nieuwsanker bij VRT. Daar stopte hij mee toen hij een van de presentatoren werd van 'Café Corsari'. Vorig jaar maakte hij op Eén nog 'Typisch Mensen' met Julie Van den Steen. Dat programma flopte echter. Braeckman had aan de Reyerslaan geen projecten meer op stapel staan en hij koos er daarom voor om op een aanbod van VTM NIEUWS in te gaan.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht