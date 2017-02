FOX lanceert 'Legion': de nieuwe reeks van 'Fargo'-schrijver Noah Hawley

Foto: FOX - FOX Networks Group 2017

'Legion', de langverwachte nieuwe dramareeks van Noah Hawley, gaat in Belgi op donderdagavond 9 februari om 22.30 uur van start op FOX.

'Legion' is het nieuwe geesteskind van Noah Hawley en John Cameron, twee van de executive producers van de Emmy en Golden Globe winnende reeks 'Fargo'. De reeks is een co-productie van FX Productions en Marvel Television. De eerste aflevering werd geregisseerd door de Belg Tim Mielants, die eerder al het volledige derde seizoen van 'Peaky Blinders' inblikte en in eigen land naam maakte door verschillende afleveringen van 'Code 37', 'Professor T.' en 'Cordon' te regisseren.

Over 'Legion'

'Legion', gebaseerd op het personage uit de 'Marvel'-stripreeks 'X-Men', is het verhaal van David Haller (Dan Stevens, bekend van 'Downton Abbey'). David is een getormenteerde jonge man die als kind met schizofrenie gediagnosticeerd werd en sindsdien van het ene in het andere pyschiatrisch ziekenhuis belandt. Als dertiger is hij slaaf geworden van het hospitaalregime: ontbijt, lunch, avondmaal, therapie, medicatie, slaap. De stilte waarin hij zich hult wordt meer dan opgevuld door zijn praatgrage vriendin Lenny (Aubrey Plaza, bekend van 'Parks and Recreation' en 'Scott Pilgrim vs. The World'), wiens mateloos optimisme niet getemperd kan worden door haar levenslange alcohol- en drugsverslaving. Davids aangenaam verdovende routine wordt volledig op zijn kop gezet door een oogverblindend mooie nieuwe patiënte Syd (Rachel Keller, bekend van 'Fargo'). Na een introductie waar de vonken letterlijk vanaf spatten wordt David geconfronteerd met de mogelijkheid dat de stemmen die hij hoort en de visies die hij heeft misschien toch echt zijn.

Achterna gezeten door zijn gedachten ontsnapt David uit de instelling om zijn toevlucht te zoeken bij zijn zus Amy (Katie Aselton, recent nog te zien in 'The Gift'). Haar bezorgdheid voor haar broer blijkt niet groot genoeg om haar perfecte leventje op het spel te zetten, dus stuurt ze David door naar therapeut Melanie Bird (Jean Smart, recent te zien in 'The Accountant'). Samen met haar team van specialisten onthult ze de ware krachten van David, die een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden ziet opengaan.

'Legion', vanaf 9 februari elke donderdag om 22.30 uur op FOX. FOX is in Vlaanderen te bekijken op kanaal 13 van Telenet, op kanaal 192 bij Proximus in de Entertainment Channel tv-bundel en op nummer 15 bij Orange.​