'Familie' overbrugt zomer weer met webserie

Het aftellen is intussen begonnen voor de vele 'Familie'-fans. Op 30 juni is er de finale van het huidige seizoen. Maar voor het zover is, staat er nog heel wat te gebeuren. En tijdens de zomerstop zal de VTM-soap weer niet helemaal weg zijn.

Hoe vergaat het Leen, die kampt met een pillenverslaving? Wat met Cédric nu hij de schuld van alle problemen grotendeels bij zijn moeder heeft gelegd. Krijgen Véronique en Matthias hun droomhuwelijk of gooit Lars nog roet in het eten? En is die laatste wel echt de vader van Marie's baby? Stof genoeg om er nog een spannende laatste maand van te maken.

Na de apotheose van het lopende 'Familie'-seizoen op vrijdag 30 juni zullen de fans met een spannende cliffhanger de zomer worden ingestuurd én dan wordt het ongetwijfeld afkicken én aftellen tot september, wanneer 'Familie' uit zomerstop terugkeert.

Maar helemaal in de steek worden de vele kijkers ook dit jaar weer niet gelaten. VTM plant opnieuw 35 webafleveringen van 'Familie'. En die borduren traditiegetrouw voort op de gebeurtenissen uit de seizoensfinale. Elke aflevering duurt zo'n 2 tot 3 minuten. De reeks is exclusief te bekijken via de VTM-website en in de app van de zender.

De webisodes van 'Familie' zijn al enkele jaren een groot succes in de tv-luwe zomermaanden. Vorig jaar haalde 'Niko op de Vlucht' zo'n 7 miljoen views. Met de nieuwe serie hoopt VTM om minstens evengoed te doen. Wat de webserie dit jaar inhoudt, is nog niet bekend.

