Extra show #Throwback Thursday in het Sportpladijs

Foto: © Studio 100, 2017

Vorige week deden Samson en Gert tijdens Marathonradio op MNM de aankondiging dat Ketnet 20 jaar wordt in december. Om deze verjaardag te vieren organiseert Ketnet een groots muzikaal verjaardagsfeest in het Sportpaleis: Throwback Thursday in het Sportpladijs.

Voor één keer niet voor kinderen, maar wel voor de Ketnetters van toen, nu jongvolwassenen.

In een mum van tijd waren de tickets uitverkocht. Ketnet en Studio 100 kondigen daarom met veel plezier aan dat er een tweede concert komt op woensdag 29 november. De nostalgische fans die zich op de wachtlijst hebben gezet kunnen dus nu hun ticket verzilveren. Zaterdag 24 juni om 9 uur gaat de rest van de tickets in verkoop voor het grote publiek.

Steven Van Herreweghe, Sofie Van Moll en Samson en Gert zullen ook hier van de partij zijn om de Ketnetters van toen mee te nemen op een nostalgische reis. Ketnet heeft echter nog heel wat grote namen in petto die we later zullen bekend maken.

Steven Van Herreweghe is alvast zeer enthousiast om het publiek van vroeger niet één maar twee keer te mogen ontvangen in het Sportpaleis. Hij nodigt ook graag een speciaal iemand uit voor de verjaardagsshow van Ketnet... Op 4 september 1998 kreeg hij namelijk een bijzondere postkaart toegestuurd...

Het evenement #Throwback Thursday in het Sportpladijs is een co-productie met Studio 100 en is het eerste van een resem initiatieven ter gelegenheid van deze verjaardag. Dit najaar staan er ook initiatieven voor de Ketnetters van nu gepland.

#Throwback Thursday in het Sportpladijs, met o.a. Samson & Gert, Sofie Van Moll, Steven Van Herreweghe en Peter Van de Veire. Woensdag 29 november en 30 november om 20.00 uur in het Antwerps Sportpaleis.

Tickets & info: http://www.throwback.be.