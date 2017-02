Eleven Sports wil jongeman helpen met zijn missie 'Missie Messi'

Rodrigo Vissers, een Vlaamse jongeman met Argentijnse roots, is 2017 begonnen met een plan: hij wil zijn idool Lionel Messi ontmoeten én er minstens tien minuten mee praten.

Op zijn Facebookpagina 'Missie Messi' brengt hij sinds begin januari verslag uit van zijn capriolen. En die blijven niet onopgemerkt...

Uit sympathie voor deze prettig gestoorde jongeman en dito project, gaf Eleven Sports vorige week Rodrigo de kans om als speciale verslaggever een wedstrijd bij te wonen van Barcelona en zo een stapje dichter bij zijn idool te geraken. De enige voorwaarde was dat hij er een originele reportage over zou maken. Eleven Sports was zo gecharmeerd door het resultaat dat ze besloten om daar waar mogelijk, Rodrigo te helpen zijn missie te volbrengen en bovendien zijn avonturen voortaan op de voet – en in beeld – te volgen in een speciale docureeks.

Als de missie slaagt, beloofde Het Nieuwsblad hem al gratis vaten bier en Het Laatste Nieuws een reuzebarbecue. Ook Gazet Van Antwerpen, Radio 2, Q Music en talrijke andere media pikten het verhaal gretig op.

'Door de moderne communicatiemiddelen en de sociale media duiken er steeds meer van dit soort verhalen op', zegt Peter Thiessen, Head of Production bij Eleven Sports België. 'Maar Rodrigo springt er door zijn doorzettingsvermogen, originaliteit en gezonde dosis humor toch wel bovenuit. Rodrigo heeft een zekere aandoenlijke naïviteit want de kans om het icoon Messi te kunnen spreken in een één op één is namelijk bijzonder klein.'

'Hoe de documentaire reeks er zal uitzien, wordt nu bekeken. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar we zien dit zeker ook als een online gegeven, iets wat we gaan verspreiden via onze diverse sociale mediakanalen. Afhankelijk van het resultaat zit erna ook een lange documentaire in op onze zenders.'

Anouk Mertens, Managing Director Eleven Sports België, staat volledig achter dit verhaal.

'Rodrigo en zijn 'Missie Messi' vertegenwoordigen precies datgene waarmee wij ons inhoudelijk willen onderscheiden van de traditionele sportzenders. We willen erbij zijn als er zich in de marge van de sport uitzonderlijke verhalen voordoen. Dit kan de voorbode zijn van nog veel meer out-of-the-box content.'