Eleven Sports verwerft exclusieve live uitzendrechten voor Champions League duels BC Oostende

Morgenavond begint BC Oostende aan zijn Europese avontuur in de Champions League Basketball. De kustploeg speelt zijn eerste van veertien poulematchen in en tegen het Duitse Bonn.

Alle Europese duels van BC Oostende zullen live te volgen zijn op Eleven Sports.

BC Oostende is de enige overgebleven Belgisch basketbalclub in de Champions League. De ploeg van coach Dario Gjergja treft in dit Europese toernooi Nanterre 92, Besiktas JK, Stelmet Zielona Gora, Telekom Baskets Bonn, Aris, Sidigas Avellino en CEZ Nymburk.

De zeven thuis- én uitmatchen (14 in totaal) van BC Oostende zullen te zien zijn op de kanalen van Eleven Sports.

Programma:

10/10: Telekom Baskets Bonn – BC Oostende (LIVE op Eleven Sports 3 vanaf 20u00)

17/10: BC Oostende – Besiktas JK

25/10: Sidigas Avellino - BC Oostende

01/11: Nanterre 92 - BC Oostende

07/11: BC Oostende – Stelmet Zielona Gora

14/11: CEZ Nymburk - BC Oostende

05/12: BC Oostende – Aris

12/12: BC Oostende – Telekom Baskets Bonn

19/12: Besiktas JK - BC Oostende

10/01: BC Oostende – Sidigas Avellino

17/01: BC Oostende – Nanterre 92

23/01: Stelmet Zielona Gora - BC Oostende

31/01: BC Oostende – CEZ Nymburk

07/02: Aris - BC Oostende