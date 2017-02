Eleven Sports versterkt MMA aanbod met 'Cage Warriors Fighting Championship'

Eleven Sports heeft een exclusieve driejarige overeenkomst afgesloten met MMA over de uitzendrechten van het 'Cage Warriors Fighting Championship'.

Eleven Sports zal live verslag uitbrengen van alle Cage Warriors events voor fans in België.

Door deze overeenkomst zullen de twee partijen nauw samenwerken aan nieuwe events en zal Eleven Sports een sleutelrol spelen binnenin de commerciële organisatie van deze events.



'We zijn verheugd om een prestigieuze Mixed Martial Arts zoals ‘Cage Warriors’ toe te voegen aan onze steeds groeiende rechtenportefeuille.', zegt Danny Menken, Group Managing Director, Eleven Sports. 'Eleven Sports gelooft sterk in de waarde van MMA en voornamelijk ‘Cage Warriors’. We zijn dan ook erg tevreden met dit akkoord en de opportuniteit die het met zich meebrengt.'

'We zijn vastberaden en enthousiast om alle spanning en actie van de 'Warriors' aan te bieden over de hele wereld. We hebben in het laatste jaar een aantal belangrijke overeenkomsten gesloten om ons doel te bereiken. De overeenkomst met Eleven Sports is een bewijs dat we in 2017 op dezelfde manier nieuwe wegen willen inslaan. We zijn bijzonder gecharmeerd door de dynamische toenadering van Eleven Sports tot MMA', zegt Casimir Knight, CEO van het Warrior Development Agency, het moederbedrijf van Cage Warriors. 'Dankzij deze overeenkomst krijgen onze getalenteerde strijders de kans om zich te tonen aan een mondiaal publiek.'