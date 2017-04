Eleven Sports Belgium breidt uit met een derde kanaal

Eleven Sports Belgium heeft een derde kanaal aan het al uitgebreide sportaanbod toegevoegd. Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige sportliefhebber kan vanaf donderdag 13 april op die manier nóg meer live sport content volgen op Eleven Sports.

Het derde kanaal dat via www.elevensports.be en de Eleven Sports app te bekijken is, zal extra voetbalwedstrijden uitzenden, maar ook andere sporten zoals de Euro Hockey League, Champions League Handball, Premier League darts en gevechtssporten.

Eleven Sports Belgium telde tot dusver twee Nederlandstalige en twee Franstalige kanalen die zowel op televisie, via de betaalpakketten van de distribiteurs, als online, via de website of de app van Eleven Sports, te bekijken waren. De doorwinterde sportliefhebber krijgt daar nu nog een derde kanaal bij. Voorlopig zal dat extra kanaal enkel via de website en de Eleven Sports app aangeboden worden maar Eleven Sports zal het kanaal ook voorstellen aan geïnteresseerde distributeurs. Eleven Sports 3 zal extra live matchen uitzenden van La Liga, Serie A of Ligue 1 die door het overaanbod niet uitgezonden (kunnen) worden op Eleven Sports 1 of Eleven Sports 2. Daarnaast zullen er ook enkele andere live sporten op Eleven Sports 3 te zien zijn: alle wedstrijden uit de Euro Hockey League, Cage Warriors Fighting, Champions League Handball, Premier League Darts en het wereldkampioenschap darts zijn daar enkele voorbeelden van.

Online abonnees van het volledige Eleven Sports pakket krijgen toegang tot alle Eleven-kanalen (drie per taal). Eleven Sports-klanten die via het sportpakket van hun distribiteur van het Eleven-aanbod genieten, kunnen zich voor een zeer lage prijs abonneren op het Eleven Sports Extra pakket om eveneens toegang te krijgen tot het derde kanaal. Er zullen twee abonnementsformules zijn voor zowel het volledige Eleven Sports pakket als het Eleven Sports Extra pakket.

'Natuurlijk zijn we enorm verheugd dat we een derde kanaal aan ons sportpakket kunnen toevoegen. Zo beantwoorden we op de vraag van de kijkers die hun favoriete ploegen of sporten niet live konden zien door het overaanbod op onze twee kanalen', zegt Anouk Mertens, Managing Director, Belgium, Eleven Sports. 'We kunnen vanaf nu nóg meer live sport in de Belgische huiskamer brengen en zullen daar dan ook veelvuldig gebruik van maken.'