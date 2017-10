Eerste aflevering van 'Die Huis' met Sabine Hagedoren

Foto: En - VRT 2017

Dinsdagavond is Sabine Hagedoren te gast in 'Die Huis'. Dit seizoen ontvangt Eric Goens zijn gasten namelijk in Zuid-Afrika, op een betoverend mooie maar helemaal nieuwe plek.

Ze praat er openlijk en voor het eerst over haar man en hoe ze omgaat met zijn overlijden.

Meteen bij aankomst stapt Sabine naar de fotomuur en streelt ze even de foto van haar man. "Ik ben er hè, schatteke." Want Die huis ligt in Wellington, in de buurt van een wijngaard waar de favoriete wijn van Sabine en haar man wordt gemaakt. Het was hun droom om samen naar deze plek te reizen, maar dat lukte helaas niet meer. Toch kon Sabine niet anders dan nu komen: "Vandaag zouden mijn man en ik 13 jaar getrouwd geweest zijn. Het was een dag waarvan ik dacht: "Wat moet ik dan gaan doen?" De lievelingswijn van mijn man was Napier - hier een beetje verder gemaakt. Ik zag deze datum en wist: "Ik moet dan gaan."

Ondanks de moeilijke momenten blijft Sabine haar positieve zelf. Tijdens haar verblijf in Die huis barst ze vaak in lachen uit. Is ze altijd goedgezind? "Veel, maar niet altijd. Het eerste halfuur van de dag niet (lacht). Je kan niet altijd huilen, hè. Dan word je zot."

Eric trakteert Sabine nog op een bezoek naar de wijngaard waar Napier gemaakt wordt. "Ik stap met een heel mooi gevoel buiten. Dat is een droom."

Die huis met Sabine Hagedoren: dinsdag 26 september om 20.40 uur op Eén.

Die huis is een programma van Het Nieuwshuis voor Eén.

Iedereen kent Sabine als de goedlachse weervrouw, maar weg van de bewoonde wereld in 'Die Huis' laat ze in haar ziel kijken. Ze praat er openlijk en voor het eerst over haar man en hoe ze omgaat met zijn overlijden.

Meteen bij aankomst stapt Sabine naar de fotomuur en streelt ze even de foto van haar man. 'Ik ben er hè, schatteke.' Want 'Die Huis' ligt in Wellington, in de buurt van een wijngaard waar de favoriete wijn van Sabine en haar man wordt gemaakt. Het was hun droom om samen naar deze plek te reizen, maar dat lukte helaas niet meer. Toch kon Sabine niet anders dan nu komen: 'Vandaag zouden mijn man en ik 13 jaar getrouwd geweest zijn. Het was een dag waarvan ik dacht: 'Wat moet ik dan gaan doen?' De lievelingswijn van mijn man was Napier - hier een beetje verder gemaakt. Ik zag deze datum en wist: 'Ik moet dan gaan.'

Ondanks de moeilijke momenten blijft Sabine haar positieve zelf. Tijdens haar verblijf in 'Die Huis' barst ze vaak in lachen uit. Is ze altijd goedgezind? 'Veel, maar niet altijd. Het eerste halfuur van de dag niet (lacht). Je kan niet altijd huilen, hè. Dan word je zot.'

Eric trakteert Sabine nog op een bezoek naar de wijngaard waar Napier gemaakt wordt. 'Ik stap met een heel mooi gevoel buiten. Dat is een droom.'

'Die Huis' met Sabine Hagedoren, dinsdag 26 september om 20.40 uur op Eén.