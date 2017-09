Editors For Life brengt 124.309 euro op voor Oxfam-Solidariteit vzw

De Britse band Editors geeft maandagavond een exclusief benefietconcert in de Ancienne Belgique voor De Warmste Week van Music For Life.

Met dit concert zamelde de band en haar fans geld in voor Oxfam-Solidariteit vzw, één van de meer dan duizend goede doelen van Music For Life.

Tickets voor Editors For Life kon men enkel bemachtigen door het goede doel van Editors te steunen met een sms’je ter waarde van 1 euro. Dat hebben de luisteraars massaal gedaan want in totaal bracht Editors For Life maar liefst 124.309 euro op voor Oxfam-Solidariteit vzw.

De leden van Editors zijn bijzonder en aangenaam verrast voor de massale steun van hun fans.

Tom Smith, frontman van Editors: "We're so greatful for the support...We couldn’t have done this without the amazing support of our fans."

Ook Oxfam-Solidariteit vzw was natuurlijk bijzonder opgetogen met de opbrengst van Editors For Life.

Stefaan Declercq, algemeen directeur van Oxfam-Solidariteit vzw: "Wat een resultaat! ... We willen alle luisteraars bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk ook Editors voor dit fantastisch initiatief."

