Drie nieuwe Ketnet Jr. reeksen en nieuwe afleveringen van Kaatje

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2017

Het wordt een druk najaar voor de junior Ketnetters. Blikvanger van het najaar is 'Biba & Loeba', een programma rond lichaamsbeweging bij kleuters. Daarnaast brengt Ketnet Jr. twee animatiereeksen op het scherm.

Tekst : Hilda Renders

Foto : Roger Mortemans

Met 'Suske en Wiske Junior' laat men de Ketnetters kennis maken met een Vlaamse klassieker. Het is de eerste volwaardige animatiereeks van deze striphelden. Ketnet brengt met deze reeks een echte Vlaamse klassieker naar het scherm. In deze reeks nemen de jonge versie van Suske en Wiske de kleuters mee uit de realiteit naar een prachtige fantasiewereld. De jonge Kentnetters maken op deze manier ook kennis met het Vlaams erfgoed in een hedendaagse vorm.

'Suske en Wiske Junior', vanaf maandag 6 november op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet Jr. app.

Daarnaast brengt de zender 'Stoppeltje', een animatiereeks gebaseerd op de strips van Petit Poilu. 'Stoppeltje' is een klein volledig behaard kereltje dat iedere dag afscheid neemt van zijn moeder om naar school te gaan. Maar er gebeurt altijd wel iets spannends op zijn weg. De reeks is gericht op kleuters en bevat veel humor, wel vaak absurde humor. Op die manier stimuleert dit programma het creatief denken en leren kinderen vanuit een ander perspectief naar dingen kijken.

'Stoppeltje', iedere dag omstreeks 6.35 uur, 9,40 uur en 14.35 uur, op Ketnet.be en in de Ketnet Jr.app.

'Biba en Loeba' is het geesteskind van bewegingsexperten Liesbeth Verhoeven en Ann De Wilde. Zij ontwikkelden de Bodymap-methode. Steeds hoorden zij de bezorgdheid over vaardigheden van peuters en kleuters die niet meer vanzelf tot stand kwamen. Aangezien de eerste levensjaren doorslaggevend zijn voor het verder ontwikkelen van motorische vaardigheden werd Biba en Loeba geboren. Ketnet heeft nu samen met Borgerhoff & Lamberigts een vertaling gemaakt voor het televisiescherm.

Biba en Loeba zijn twee vriendjes die de kijkertjes thuis in al hun enthousiasme mee laten doen met telkens drie oefeningen per aflevering. Biba wordt gespeeld door de actrices Helen Verhelst en Desiree Viola, Loeba door de acteurs Michiel De Meyer en Arno Moens.

'Biba en Loeba', vanaf 2 oktober iedere dag omstreeks 6.45 uur, 9.50 uur en 10.50 uur en op Ketnet.be en in de Ketnet Jr.app.

Er komen ook nieuwe afleveringen van 'Kaatjes Kameraadjes' met Sarah Vangeel als Kaatje. Deze serie geeft kleuters al bijna tien jaar een venster op de wereld en een bredere kijk op het leven.

Kaatje komt ook naar de juniors met een gloednieuwe theatershow 'Feestbeest, Kaatjes verjaardagsfeest', een niet te missen muzikale en interactieve familievoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar.

Info en tickets : www.kaatjetheater.be

Nieuwe afleveringen van 'Kaatjes Kameraadjes' vanaf de herfstvakantie op Ketnet Jr, Ketnet.be en in de Ketnet Jr.app.