Dit is de winnaar van 'Belgium's Got Talent 2016'

foto: VTM - MEDIALAAN

11 weken lang is Vlaanderen op zoek gegaan naar nieuw talent. Uiteindelijk besliste de kijker wie de grote finale van 'Belgium's Got Talent 2016' won. Opgelet, lees niet verder als je de finaleshow nog niet gezien hebt!









VTM overtrof zichzelf met een feestelijke finale van 'Belgium's Got Talent'. De spetterende liveshow werd geopend door Koen Wauters en Laura Tesoro met 'Are You Gonna Go My Way' van Lenny Kravitz. De finalisten gingen echter hun eigen weg: richting de cheque van 50.000 euro.

Stefan Paridaen & Kurt Demey, Air Elegance, Baba Yega, 2SDC Crew, Marjolein, Kayleigh & Charlotte, TNT Crew en Life Compagnie gaven het beste van zichzelf. Uiteindelijk had de jury niets meer te zeggen. Het verdict lag volledig in handen van de kijker.

En die kijker koos massaal voor de jongens (en meisjes?) van Baba Yega!

Bekijk meer video's van Belgium\'s Got Talent op vtm.be