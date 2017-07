Dik 13.500 muziekfans op Q's Sunset Concert met Gers Pardoel - FOTO'S

Foto: TVvisie - © Timmy Vanheel 2017

Het eerste Sunset Concert van het jaar aan het Beach House van Qmusic was een schot in de roos. Gers Pardoel bracht in Oostende een menigte van goed 13.500 fans op de been.

Gers Pardoel maakte er een feestje van, vrijdag aan het Beach House van Qmusic. Door de verkeersdrukte begon het concert iets later dan gepland, maar dat maakte de sympathieke Nederlander ruimschoots goed met een spetterend optreden!

Pardoel maakte véél tijd voor de fans en waagde zich zelfs aan een sprongetje in het publiek. En dat deed heel wat meisjesharten een slagje sneller slaan. Onze reporter kwam naar huis met een pak foto's en er komt ook nog een videoverslag aan.

De foto's kan je bekijken op de Facebookpagina van TVvisie en in de multimedia SPOTLIGHT op onze homepage.

Woensdag 12 juli is er al een nieuw Sunset Concert, dan met Rudimental en Felix Jaehn.