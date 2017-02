Derde seizoen van 'De Zonen van Van As' op VTM

Foto: TVvisie - Roger Mortelmans 2017

''De Zonen van Van As' is een vaste waarde voor VTM', zegt programmadirecteur Ricus Jansegers, 'het is een echt kijkcijferkanon' dat ook de jongeren sterk aanspreekt.'

'Het heeft een typisch Vlaams karakter, echt iets van bij ons. Het vierde seizoen is trouwens in de maak', vervolgt de enthousiaste programmadirecteur. In de derde reeks van 'De Zonen van Van As' schitteren Vlaamse topacteurs in een herkenbaar verhaal van klein ondernemend Vlaanderen.

Jaargang drie begint met een serieuze knal, letterlijk en figuurlijk, bij de firma Van As. Pa Frans (Jaak Van Assche) wordt een jaartje ouder en de zonen Herman (Peter Thyssen) en Eddie (Jan Van Looveren) gaan het familiebedrijf zelf in handen nemen en naar een hoger niveau tillen. Maar oude vetes laaien weer op en zorgen voor een explosieve confrontatie. Wordt dit de ondergang van de NV Van As?

Eddy heeft het wel goedgemaakt met Rita (Els Beatse), maar moet nog wel op zijn tellen passen. Herman en Martine (Tania Kloek) kenden ook huwelijksperikelen. De duobaan Herman/Eddy is maar schijn, want de feitelijke baas, en strijdvaardiger dan ooit, is nog steeds Frans Van As.

Linde (Rilke Eyckermans), dochter van Herman, neemt haar plaats terug in aan de desk. Ook Dick (Ben Segers), een goede commerciële kracht, is ook van de partij. Carry Goossens geeft opnieuw gestalte aan Frakke, de eerste arbeider bij 'Van As', en ondertussen een vriend des huizes geworden. Arbeider Zjempi, gespeeld door Peter Van Den Eede, is verknocht aan de zaak en slaapt zelfs in een stacaravan in zijn werkplaats.

Een hele verzameling topacteurs maken met een gastrol ook hun opwachting in deze derde reeks.

Uiteraard is producent René Vlaeyen opgetogen over het nieuwe seizoen van 'De Zonen van Van As'. 'In 25 jaar heb ik al ongeveer 800 producties gemaakt voor VTM', zegt René. 'En daarvoor ben ik de zender dankbaar.'

'De Zonen van Van As', vanaf 26 februari elke zondag om 19.55 uur bij VTM.