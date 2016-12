De TVvisie top 10 van oktober 2016

Traditiegetrouw wordt er in de maand december teruggeblikt dat het een lieve lust is. En ook bij TVvisie doen we mee. Tot en met 31 december, wanneer we definitief afscheid nemen van 2016, krijg je ons eigenste jaaroverzicht voorgeschoteld. Dit is de top 10 van oktober 2016.









De top 10 van oktober 2016:



- Eén-reeks 'Professor T.' verovert buitenland

- Tomas De Soete achter de schermen van 'De Ideale Wereld'

- Rode Duivels vanaf 2018 terug bij VTM

- Gert Verhulst kiest komende jaren exclusief voor VIER

- Steven Van Herreweghe verlaat Woestijnvis

- Hoofdredactrice 'Sorry Voor Alles' vertrekt naar MEDIALAAN

- ‘Thuis' neemt afscheid van Yvette: teken het rouwregister

- Philippe Geubels doorbreekt taboes in nieuw programma op Eén

- Tom Waes speelt hoofdrol in nieuwe fictiereeks voor Eén

- Nieuwe afleveringen 'Samson en Gert' in 2017 op Ketnet

