De TVvisie top 10 van november 2016

Traditiegetrouw wordt er in de maand december teruggeblikt dat het een lieve lust is. En ook bij TVvisie doen we mee. Tot en met 31 december, wanneer we definitief afscheid nemen van 2016, krijg je ons eigenste jaaroverzicht voorgeschoteld. Dit is de top 10 van november 2016.









De top 10 van november 2016:



- Jonas Van Geel was... 'Benny De Kabouter' - VIDEO

- Amerikacorrespondent VRT opgepakt voor wildplassen

- James Cooke exclusief aan de slag bij VIER en VIJF

- Personage 'Linda' verdwijnt binnenkort uit 'Familie'

- Björn Soenens nieuwe VRT-correspondent in de Verenigde Staten

- ‘Familie': moordenaar van June is bekend

- Amerikaanse remake van Eén-serie 'Salamander'

- Productiehuis van 'Helden van Hier' werkt aan revolutionair project voor VTM

- Julia verdwijnt uit 'Thuis'

- RTBF maakt Waalse 'Eigen Kweek'

