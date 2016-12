De TVvisie top 10 van december 2016

Traditiegetrouw wordt er in de maand december teruggeblikt dat het een lieve lust is. En ook bij TVvisie doen we mee. Tot en met 31 december, wanneer we definitief afscheid nemen van 2016, krijg je ons eigenste jaaroverzicht voorgeschoteld. Dit is de top 10 van december 2016.









De top 10 van december 2016:



- 4.103.677 euro ingezameld voor de tweede editie van Rode Neuzen Dag

- Alex Callier weer coach in 'The Voice van Vlaanderen'

- Ketnet wil een zender voor de allerjongsten

- VTM schrapt na 20 jaar 'Royalty'

- De 'vorige Guido' uit 'Familie' gaat vliegen

- Gert Verhulst blijft jurylid 'Mijn Pop-uprestaurant'

- Programma's Eric Goens vooral op Eén

- Eén zendt Euro 2020 uit

- Lowie is (bijna) terug 'Thuis'

- VTM excuseert zich voor grap Jonas Van Geel

Maak er een fantastisch 2017 van!



