'De Mol' van 2017 is bekend!

Wekenlang was Vlaanderen in de ban van 'De Mol' en stelden velen zich de vraag wie nu eigenlijk die 'mol' in het programma was. Iedereen gokte en had een eigen mening over de saboteur van het populaire spel.

Elke week heeft die mol meesterlijke sabotageplannen gesmeed, met een uitgestreken gezicht leugens verteld en velen op het verkeerde been gezet. In een spannende eindstrijd met de drie kandidaten, Eline, Annelies en Davey werd nu duidelijk wie de mol is.

De mol is nu eindelijk gekend en het is Davey die de mol ontmaskerd heeft. 'De Mol' is namelijk de 24-jarige politie-inspecteur Eline. Het is een heel sportieve dame. Zij is zeer assertief, wat ze als haar beste eigenschap beschouwt.

'Ik had mij kandidaat gesteld voor 'De Mol' en bij de selectie vroegen ze mij om de rol van mol op mij te nemen. Ik heb geen seconde getwijfeld. Je bent ook meteen zeker van drie weken avontuur.'

'Uiteraard is het niet altijd gemakkelijk om de rol van de mol te spelen en je hebt natuurlijk zwijgplicht. Niemand wist dat ik de mol was. Op mijn werk had ik verteld dat ik samen met een vriendin de Kilimanjaro ging beklimmen en dat geloofden ze, maar het feit dat ik ook een tijdlang zweeg op sociale media was voor sommigen wel iets raars. Maar iets geheim houden is wel mijn tweede natuur en nu openlijk over 'de mol' doet vreemd.'

'Ik beken wel dat ik goed kan liegen en mensen op het verkeerde been kan zetten. Eigenlijk vond ik die geheimdoenerij best leuk. 'De Mol' was heel tof, er komt zoveel op je af en er zijn zoveel toffe momenten. Ik ben wel steeds mezelf gebleven.'

Davey ontmaskerde Eline

De 28-jarige Davey heeft 'De Mol' gewonnen en hij ontmaskerde de mol Eline. Hij woont in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Zijn beste en slechtste eigenschap is volgens hem zijn oprechtheid.

'Volgens mij', zegt Davey, 'heeft Eline het als mol erg goed gedaan. Ik had wel snel een vermoeden, maar je bent nooit zeker. Ik heb haar wel goed in het oog gehouden.'

'Ik ben ook steeds mezelf gebleven en heb nooit bewust gesaboteerd, maar je moet wel proberen dat de mol niet verdacht wordt door de andere kandidaten. Het is uiteraard tof dat ik gewonnen heb en alles en iedereen overleefd heb. Daar ben ik wel fier op. Bovendien heb ik nog nooit iets gewonnen.'

'Ik was al heel blij toen ik voor het programma geselecteerd werd. Vorig seizoen heb ik altijd naar 'De Mol' gekeken. Ik vond het een leuk programma en ik heb mij direct ingeschreven.'

En de verliezer...

De oudste van de groep Annelies, 58 jaar, uit Schoten en leerkracht godsdienst, eindigde tweede. 'In de finale geklopt worden is natuurlijk voor niemand aangenaam. Als je zo lang in de running bent geweest, is het natuurlijk niet aangenaam dat je de duimen moet leggen voor een tegenspeler. Ja, het pikt wel een beetje, maar ik gun het Davey', zegt Annelies.

'Alles wat je gedurende die weken hebt meegemaakt met al de toffe kandidaten en die toffe proeven is onbeschrijflijk. Dat is ook wel een soort van winnen. In het begin heb ik op mijn buikgevoel gespeeld, maar ik heb wel een aantal vraagjes verkeerd beantwoord en dat is wel spijtig.'

'Je moet in 'De Mol' wel een beetje geluk hebben, en dat heb ik soms wel gehad. Steeds ben ik mezelf gebleven en ik heb absoluut niet gesaboteerd. Het was een droom van mij om deel te nemen aan 'De Mol' en die droom is uitgekomen. Ik ben wel een winnerstype, maar ik kan wel tegen mijn verlies.'

'De Mol' van 2017 zit erop, er komt een nieuwe editie in 2018!