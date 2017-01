De hoogtepunten van Philippe Geubels in 'Het Huis'

Foto: En - VRT 2017

Vanavond was komiek Philippe Geubels te gast bij Eric Goens in 'Het Huis'. Op weg naar de bestemming merkt Eric al meteen een trekje van Philippe op: die kan niet goed tegen oneven cijfers. Pech voor hem, want wanneer ze aankomen is het buiten 19 graden, en binnen 21 graden.

Philippe vertelt over zijn jeugd: toen hij erg jong was, stierf zijn moeder. 'Ik heb er eigenlijk zelf geen herinneringen aan.' Over zijn job vertelt hij dat mensen stand-up comedy vaak onderschatten. 'Ik vind het vaak denigrerend als mensen zeggen: 'Ja, gij moet maar iets zeggen en dan lachen ze!''

Er is ook plaats voor heel wat plezier in 'Het Huis': Jef Neve komt langs, en samen met Philippe brengt hij Zo ver weg van Mama's jasje.

1. Angst voor oneven cijfers

Philippe heeft een probleem met oneven cijfers. Eric moet hem dan ook teleurstellen tijdens de rit naar 'Het Huis': buiten is het 19 graden, binnen in 'Het Huis' 21 graden.

'Ik ben aan het werken aan mijn cijferprobleem. Dat begint beter en beter te gaan. Ik doe tegenwoordig gewoon moeite om door te bijten als het oneven nummers zijn. Maar als ik kan kiezen, dan pak ik wel altijd een even nummer.'

2. In een busje met Silvy Melody

Philippe groeide op in de showbizzwereld: zijn vader was manager van allerlei Vlaamse sterren. Philippe was dan ook grote fan van 'Tien om te Zien'.

'We gingen heel veel kijken naar 'Tien om te Zien'. Ik ben nog altijd fan van Vlaamse muziek. Ons vader en ons moeder organiseerden dan een zomershow, met een grote bus langs alle Vlaamse kuststeden. Silvy Melody trad daar op, Yasmine, Sam Gooris... die kwamen er allemaal gratis optreden. Dat was de tijd van mijn leven.'

'Ik zou ook graag zanger zijn. Dat lijkt mij zo leuk.'

Hij heeft het ook over 'de vloek' van zijn werk:

'Je werkt zo hard om het er plezant en gemakkelijk te laten uitzien, dat mensen denken dat je niet moet werken, hè.'

'Ik vind het vaak denigrerend als mensen zeggen: 'Ja, gij moet maar iets zeggen en dan lachen ze!' Als de mensen je kennen, krijg je misschien wel wat meer krediet in het begin. Maar doe drie slechte moppen en dat is ook gewoon weg.'

3. Comedian worden

Wanneer besloot Philippe om comedian te worden?

'Ik had altijd plannen en ideeën. Vanalles, zo. Ik was toevallig op een optreden beland van Alex Agnew, Nigel Williams, Raf Coppens en Bert Kruismans. En ik vond dat fantastisch leuk. En gewoon gedacht: 'Oh dat zou ik ook wel willen doen'.'

4. 'Ik heb het geluk van twee moeders gehad te hebben'

In de jeugdkamer wordt Philippe emotioneel wanneer het over zijn moeder gaat. Wat voor iemand was ze?

'Geen idee. Ik heb er eigenlijk zelf geen herinneringen aan. Ze heeft een virus gekregen en heel veel koorts gemaakt, te veel eigenlijk, en dan gestorven. Ze heeft lang in coma gelegen, dus ik was geen drie jaar meer toen ze is gestorven.'

'Ik denk dat dat mijn karakter wel gevormd heeft. Ik denk dat ik daarom ook niet op acht jaar kan plannen, gewoon omdat ik toch altijd een beetje het gevoel heb dat het rap gedaan kan zijn.'

Philippes vader stond er alleen voor met drie kinderen.

'Pas nu ik zelf een dochter heb, besef ik pas hoe straf het is wat hij gedaan heeft. En mijn stiefmoeder is ook heel belangrijk natuurlijk. Daar heb ik echt heel veel respect voor.'

Ik denk dan maar: 'Ik heb het geluk van twee moeders gehad te hebben.'

5. Op de brug

Eén van Philippes goede vrienden, muzikant Jef Neve, komt langs als verrassingsgast. Tijdens het avondeten vertelt Philippe dat hij het moeilijk had toen hij 25 werd: 'Toen dacht ik: 'het is nu voorbij'.'

Jef Neve had hetzelfde gevoel toen hij 30 werd, maar had daar nog meer last van: 'Dat was een zwaar jaar. Ik heb op een bepaald moment zelfs op de brug in Vilvoorde gestaan om te springen. Ik ben daar lang voor in therapie geweest.'

6. Hilarisch zangmoment

Philippe liet al vallen dat hij de groep Mama's jasje beter vindt dan The beatles. Na het avondeten wagen hij en Jef zich aan een geheel eigen, hilarische versie van het bekende Zo ver weg van de Belgische groep.

7. 'Ik vind dat mensen stand-up comedy altijd onderschatten'

Tijdens het ontbijt moet Philippe nog iets van het hart: 'Ik vind dat mensen stand-up comedy altijd onderschatten. In de zin van: als je een theaterstuk brengt, moeten er allerlei omstandigheden in orde zijn om je publiek te kunnen meenemen in het verhaal. En eigenlijk is dat met stand-up comedy net hetzelfde.'

