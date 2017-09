'De Helden' bouwen de droomspeeltuin van kinderen - OPROEP

Foto: Ketnet - © Hotel Hungaria- SB 2015

'De Helden' hebben een missie: ze willen in Vlaanderen plaatsen creëren waar kinderen zelf held kunnen zijn, een plek om op avontuur te gaan, te klimmen en te spelen! En dat in een stad of gemeente waar de kinderen vinden dat ze te weinig plaats hebben om te ravotten.

Na al die zalige jaren willen de Helden iets terugdoen en hun fans een blijvend cadeau geven: Een speeltuin waarin iedereen ongeremd kan spelen.

Vanavond onthulden de Helden de locatie van Heldenland: het Martelarenplein in Tienen. Op een plaats waar kinderen het liefst spelen bouwen de Helden een droom van een speeltuin die wordt ontworpen door de kinderen zelf. De speeltuin zal gebouwd worden met de creatieve bouwers van Time Circus.

Met deze zesdelige docureeks over de bouw van Heldenland willen de helden niet alleen iets doen voor Tienen, maar willen ze heel Vlaanderen inspireren om hetzelfde te doen. Stedelijke ruimtes worden soms te weinig benut en kinderen hebben ruimte nodig waar ze kind kunnen zijn, hun fantasie laten gaan, veilig kunnen avonturieren. Heldenland, een droom die de Helden samen met de kinderen waarmaken. Een speeltuin die zotter, wilder en creatiever is dan eender welke speelplaats!

De Helden roepen de kinderen op om een tekening van hun droomspeeltuig op te sturen naar:

Ketnet Heldenland - 1043 Brussel.

De handige harry’s die een maquette maken, kunnen daarvan een foto nemen en opsturen per post of doorsturen via volgende link: https://www.ketnet.be/doen/heldenland

Heldenland, vanaf april 2018 op Ketnet, Ketnet.be en de app.

Na al die zalige jaren willen de Helden iets terugdoen en hun fans een blijvend cadeau geven: Een speeltuin waarin iedereen ongeremd kan spelen.

Donderdag onthulden de Helden de locatie van 'Heldenland': het Martelarenplein in Tienen. Op een plaats waar kinderen het liefst spelen bouwen de Helden een droom van een speeltuin die wordt ontworpen door de kinderen zelf. De speeltuin zal gebouwd worden met de creatieve bouwers van Time Circus.

Met deze zesdelige docureeks over de bouw van 'Heldenland' willen de helden niet alleen iets doen voor Tienen, maar willen ze heel Vlaanderen inspireren om hetzelfde te doen. Stedelijke ruimtes worden soms te weinig benut en kinderen hebben ruimte nodig waar ze kind kunnen zijn, hun fantasie laten gaan, veilig kunnen avonturieren. 'Heldenland', een droom die de Helden samen met de kinderen waarmaken. Een speeltuin die zotter, wilder en creatiever is dan eender welke speelplaats!

'De Helden' roepen de kinderen op om een tekening van hun droomspeeltuig op te sturen naar:

Ketnet Heldenland - 1043 Brussel.

De handige harry’s die een maquette maken, kunnen daarvan een foto nemen en opsturen per post of doorsturen via volgende link: https://www.ketnet.be/doen/heldenland.

'Heldenland', vanaf april 2018 op Ketnet, Ketnet.be en de app.