De acht van 'Voor De Leeuwen' zijn bekend

Foto: En - VRT 2017

Dit zijn de acht kandidaten van het gloednieuwe humorprogramma 'Voor De Leeuwen' met Bart Peeters. Voor hen begint vanaf donderdag 14 september een spannend avontuur in de aartsmoeilijke arena van humor, comedy en revue.

De acht jonge enthousiaste talenten vechten zes weken lang om de gulle lach van het publiek én van een bekende eregast naar wie ze opkijken, waaronder Maaike Cafmeyer en Urbanus.

Week na week ziet de kijker hen individueel én als groep groeien in de meest diverse acts. Elke week krijgt één talent van de eregast een Zilveren leeuw. Wie overtuigt het meest over de hele reeks en verovert na zes weken de Gouden leeuw?

Hieronder een eerste kennismaking met de acht:

Op donderdag 7 september onthult gastheer Bart Peeters aan het einde van de eerste aflevering de acht kandidaten die de volgende zes weken hun kunnen mogen tonen in 'Voor De Leeuwen': Peter, Anouck, Nic, Jade, Dries, Lander, Pieter en Ariane.

Zij sprongen er het meeste uit tijdens de audities waarbij liefst veertig would-be comedytoppers hun kans waagden. Aan hen om elke week een moderne revueshow in elkaar te boksen die het publiek en eregasten Urbanus, Maaike Cafmeyer, Sven De Ridder, Tine Embrechts, Adriaan Van den Hoof en Bart De Pauw kan overtuigen.

Peter Hens (30 jaar, Herenthout)

'Ik zou graag op het podium willen spelen om mensen een leuke avond te bezorgen. Ik ben een enthousiast positieve kerel. Altijd klaar voor een avontuur, liefst onaangekondigd.'

Peter is een rasechte Kempenzoon die besmet werd met de reismicrobe en daardoor al heel wat van de wereld zag. Hij keerde terug met een rugzak vol verhalen en een Russisch lief. Om uiteindelijk te belanden op zijn favoriete bestemming, het podium. Een theater- of muzikale opleiding heeft hij niet. Maar met zijn volkse humor en plezante liedjes komt hij al een heel eind.

Peter is onderwijzer van opleiding, maar werkt momenteel voor een evenementenbureau.

Ariane Van Hasselt (30 jaar, Deurne)

'Ik ben een heel diverse artiest waardoor ik in elke humorsituatie mijn mannetje kan staan als zangeres, actrice en musicalartiest. Ik kan niet kiezen tussen de drie, daarom heb ik beslist om van humor de gemeenschappelijke factor te maken.'

Ariane is een muzikale countrygirl uit Deurne. Ze studeerde musical in Tilburg en was onder meer te zien in Geronimo Stilton’s Fantasia (Fantastische Producties) en Beauty & the Beast (Marmalade). Daarnaast zingt ze in verschillende bands en geeft ze zangles.

Met haar zelfbeschilderde cowboy boots zette ze vorig jaar haar eerste stappen op het comedy-podium, altijd in gezelschap van haar autoharp, gitaar of piano.

Nic De Houwer (28 jaar, Deurne)

'Ik ben krom van bouw en voer danspasjes altijd ongewild op een idiote manier uit, maar mensen lachen al sinds mensenheugenis met rariteiten en misvormde figuren, dus ben ik blij dat ik ook op dat vlak kan bijdragen!'

Nic is treinbestuurder en een geweldige stemmenimitator. Hij woont samen met zijn vriendin en twee konijnen. Hij houdt van muziek maken en luisteren, films maken en kijken, en discussiëren over muziek en film. Nic heeft geen ‘grummel’ planken-ervaring. Ook parket en tapis-plein zijn hem vreemd.

Maar wie hem googlet komt al snel op een veel bekeken YouTube-filmpje met tientallen imitaties terecht.

Dries De Vis (23 jaar, Londerzeel)

'Net zoals een leeuw ben ik spontaan, creatief, ambitieus, ruimdenkend en liefdevol. Mijn passie ligt niet naast maar op het podium. Ik doe het voor de voldoening die je krijgt van een publiek. Wanneer je op een podium staat bepaal je zelf de tijd en de stilte. Die beleving is magisch.'

Dries begon al jong met musicals. Op zijn tiende speelde Dries onder meer Pinokkio in de gelijknamige musical van Studio 100. Hij was ook Zorino in Kuifje de Zonnetempel. Naast gastrollen in 'Witse', 'Familie', 'De Kroongetuigen' en 'Nachtwacht' kaapte hij een hoofdrol weg in de Ketnet-serie 'GoGoGo'. Zijn stem kun je horen op Ketnet en op Disneychannel.

Dries maakt Nederlandstalige muziek met zijn groep A12 en treedt ook op met zijn coverband Dries & de Belgen.

Lander Severins (21 jaar, Zoersel)

''Voor De Leeuwen' is een mooie eerste kennismaking met de Vlaamse kijkers. Ik ben benieuwd naar alle reacties. Het is ook heel fijn dat we ons eigen ding mogen doen en door grote talenten omringd worden.'

Al 21 jaar dartelt deze fantasierijke krullenbol door Zoersel waar hij opgroeide in een speelgoedwinkel. Op zijn achttiende besloot hij zijn passie voor cabaret te gaan finetunen in de Koningstheateracademie in 's-Hertogenbosch, Nederland, waar hij zijn laatste jaar afwerkt.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een eigen voorstelling geschreven, Maanlander. Met zijn mix van tekst en muziek op banjo, gitaar en piano tourt hij langs kleine theaters en grote huiskamers.

Jade Mintjens (18 jaar, Westmalle)

'Ik ben een heel grote fan van stand-upcomedy en op aandrang van mijn vrienden en familie wilde ik het zelf ook wel eens proberen. Ik ben graag omringd door mensen die ik heel grappig vind.'

Jade is met haar 18 jaar de jongste van de Voor de leeuwen-bende. Ze volgde kunsthumaniora en studeert filosofie en taal- en letterkunde. Jade stond op de planken met fABULEUS en is dit jaar te zien als Eva in de Ketnet-serie 'Ghost Rockers'. Ze is grote fan van stand-up comedy en kent de zaalshows van comedians als Adriaan Van den Hoof en Bart Cannaerts uit het hoofd.

Ondanks haar jonge leeftijd en beperkte ervaring wil ze voluit gaan voor een carrière als (humor)actrice.

Anouck Luyten (26 jaar, Antwerpen)

'Ik speel supergraag: we krijgen een podium en ik mag de onnozelaar uithangen! En bovendien hoop ik dat Hollywood eindelijk beseft dat James Bond een vrouw moet zijn.'

Anoucks carrière begon in het plaatselijke amateurtheater in de rol van robot. Haar ‘blieps’ en ‘pieps’ waren zo goed geplaatst dat zowel zij als haar vader in de zaal met de slappe lach eindigden. Enkele jaren geleden studeerde ze af in de richting Kleinkunst aan Herman Teirlinck.

Momenteel is Anouck vooral actief in het theater, zingt ze en geeft ze les in academies. Van acteren en zingen wordt ze doodgelukkig en komt ze met veel plezier ’s morgens uit bed.

Pieter Verelst (27 jaar, Heist-op-den-Berg)

'Ik ben een jongen met een grote verbeelding. Als artiest ben je elke avond laat thuis, en verwacht het publiek dat je er helemaal voor gaat, maar ik geef me telkens 100 procent en haal daar veel voldoening uit.'

Pieter is een hyperactieve spring-in’t-veld die in 2014 afstudeerde aan de toneelafdeling in Utrecht. Vorig jaar won Pieter het prestigieuze Camerettenfestival in Nederland en hij zal te zien zijn in het tweede seizoen van 'De Bunker'. Zijn cabaretvoorstelling Mijn Broer en Ik is momenteel te zien in een theater bij u in de buurt.

'Voor De Leeuwen', elke donderdag om 20.35 uur op Eén.