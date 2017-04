'Control Pedro' vanaf donderdag nieuw op VIER

Foto: VIER - SBS Belgium 2017

Pedro Elias, voormalig 'Idioot' en 'Slimste Mens'-jurylid, doet niets liever dan eindeloos WILFen. WILF, een letterwoord dat staat voor 'What Was I Looking For'. Vrij vertaald als plezierig verdwalen op het wereldwijde web.

Vanaf nu WILFT Pedro niet langer alleen, maar nodigt hij met aanstekelijk enthousiasme elke week vier vrienden uit om samen met hem mee te deinen op de golven van Google en meer in zijn nieuwe programma 'Control Pedro'. Negen weken lang duiken ze online parels op, bedwingen ze spelletjesverslavingen, en duwen ze op gevoelige privacytoetsen. Soms via Skype, dan weer afgekeken van YouTube, met app of zonder, via Instagram of op Twitter, maar altijd surfend op een zee van onvolprezen internettips, -tricks en -kicks.

​Voor de eerste aflevering, donderdag 20 april, doet hij dat meteen met kleppers ​als Erik Van Looy, met -iedereen volgt- Joy Anna Thielemans, gamemaniak Jonas Geirnaert en DJ Faisal Chatar.

Staat Erik Van Looy open voor een Russin in zijn bed? Heeft Joy Anna Thielemans zich echt tot bloedens toe bezeerd? Wat heeft Jonas Geirnaert met onzichtbare koeien? Waarom tekent Faisal Chatar graag virtuele piemels? Worden we met z’n allen stiekem bekeken? Dat en nog veel meer, kom je te weten in de eerste aflevering van 'Control Pedro'. Een show waarin voormalig Idioot Pedro Elias zich samen met vier vrienden onderdompelt in de wereld van het wonderbaarlijke interweb.

'Control Pedro', vanaf donderdag 20 april om 21.30 uur nieuw op VIER.