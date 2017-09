Cinema Canvas gaat door: elke vrijdag de strafste films bij de kijker thuis

Deze zomer organiseerde Canvas onder de noemer Cinema Canvas in 7 steden 24 filmavonden, waar evenveel bekende filmliefhebbers hun favoriete film voorstelden, samen met de presentatoren MichaŽl Pas en Xander De Rycke.

Ook filmexperten Anke Brouwers (filmdocente Universiteit Antwerpen en KASK Gent), Lisa Colpaert (filmwetenschapper University of the Arts in Londen en programmator bij Cinea), Patrick Duynslaegher (Artistiek directeur FilmFest Gent), Wouter Hessels (docent filmgeschiedenis RITCS) en Gertjan Willems (filmhistoricus Universiteit Gent) waren daarbij.

En er is goed nieuws voor de filmfans: Cinema Canvas krijgt een 'sequel'. Cinema Canvas loopt ook dit najaar door. Weliswaar niet als evenement, maar wel als vaste wekelijkse afspraak met de strafste films.

Elke vrijdag om 21.15 uur toont Canvas de allerbeste films. Het aperitief wordt de kijker deze keer niet op locatie, maar online geserveerd, op canvas.be en op de Facebookpagina van Canvas. In een kort filmpje vertellen de filmexperten waarom we de film van die week zeker moeten gezien hebben en op welke details we vooral moet letten.

Zo kunnen we in september uitkijken naar:

Vrijdag 8 september - 'Mud': een drama van Jeff Nichols met Matthew McConaughey en Reese Whiterspoon, over twee jongens die op de Mississippi een mysterieuze man leren kennen.

Inleiding online door Anke Brouwers.

Vrijdag 15 september - 'The Gift': een thriller van Joel Edgerton, met hemzelf, Jason Bateman en Rebecca Hall, over een jong koppel en een opdringerige vroegere klasgenoot.

Inleiding online door Anke Brouwers.

Vrijdag 22 september - 'The Whistleblower': een op ware gebeurtenissen gebaseerd drama van Larysa Kondracki, met Rachel Weisz, Vanessa Redgrave en Monica Bellucci, over de seksindustrie in Bosnië na de Balkanoorlogen.

Inleiding online door Anke Brouwers.

Vrijdag 29 september - 'Argo': een op feiten gebaseerd drama van Ben Afffleck met hemzelf en Bryan Cranston, over de gijzelingsactie in de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979.

Inleiding online door Gertjan Willems.

Cinema Canvas: 'Mud'

Vrijdag 8 september

'Mud' is een coming of age-drama van Jeff Nichols uit 2012, met Matthew McConaughey (Mud), Reese Witherspoon (Juniper), Tye Sheridan (Ellis), Jacob Lofland (Neck) e.a.

De veertienjarige jongens Ellis en Neck leren op een eiland in de Mississippi een mysterieuze en charismatische man kennen die zich Mud laat noemen. Al snel ontstaat er een hechte vriendschap tussen Mud en Ellis. Maar dan blijkt Mud op de vlucht te zijn voor een aantal premiejagers en voor de politie. Ellis besluit om Mud te helpen ontsnappen en hem te verenigen met zijn grote liefde. Maar valt Mud eigenlijk wel te vertrouwen?

Wat begint als een avonturenverhaal over twee adolescenten evolueert naar een rijk en diep drama over eergevoel, liefde en familiewaarden. De prachtige locatiefotografie en de uitstekende vertolkingen bezorgden Mud onder meer Film Independent Spirit Awards voor beste regie en voor de ensemble cast.

Meer Cinema Canvas

Later volgen onder meer nog:

'Diary of a Teenage Girl': coming of age-film van Marielle Heller met Bel Powley en Alexander Skarsgård, over een tienermeisje dat een relatie begint met de vriend van haar moeder.

'Drive': misdaaddrama van Nicolas Winding Refn met Ryan Gosling en Carey Mulligan, over een stuntpiloot die zich de woede op de hals haalt van een maffiabaas.

'Philomena': sociaal drama van Stephen Frears met Judi Dench en Steve Coogan, over het lot van ongehuwde zwangere vrouwen in Ierland in een niet zo ver verleden.

'Spotlight': drama van Tom McCarthy over kindermisbruik in de Amerikaanse katholieke kerk.

Cafard: een Vlaamse animatiefilm van Jan Bultheel over WO I.

'Le Tout Nouveau Testament': surrealistische komedie van Jaco Van Dormael met Benoît Poelvoorde en Catherine Deneuve, over de verstrekkende gevolgen van een generatieconflict tussen God en zijn dochter.