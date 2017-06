'Chef in je Oor' start met een culinaire vendetta tussen Dominique Persoone en Peppe Giacomazza

Foto: VIER - © SBS Belgium 2017

Twee topchefs, twee keukens, twee hopeloze keukenklunzen en twee microfoons. Dat zijn de ingrediŽnten van deze spannende kookwedstrijd waarin de klunzen het tegen elkaar opnemen.

In één uur tijd moeten ze een heerlijk gerecht op tafel toveren. Ze krijgen daarbij de hulp van een topchef, maar die zet zelf geen stap in de keuken. Alle communicatie verloopt via een microfoon en een oortje. Presentator Gert Verhulst staat letterlijk tussen twee vuren: hij moet de gemoederen van twee competitieve chefs én twee absolute keukenklungels bedaren.

De eerste culinaire vendetta wordt uitgevochten tussen de Italiaanse chef Peppe Giacomazza en chocolatier Dominique Persoone.

Maandag 26 juni: Ravioli voor Wivina en Roos

Met het oerklassieke Italiaanse gerecht ravioli is de inzet voor Peppe groot. Zijn compagnon is de Limburgse Wivina, een marketing consultant die overleeft op traiteursmaaltijden. 'Later komt er op mijn graf: ze kende de beste traiteurs.' Peppe heeft een taaie klant aan Wivina, die zich niet gewillig overgeeft aan zijn Italiaanse furie. De mamma mia’s vliegen haar dan ook om de oren.

Dominique Persoone gaat de experimentele toer op. Hij maakt ravioli met chocolade. Althans, dat is het plan, want zijn keukenkluns is Roos. De kunststudente met Nederlandse roots omschrijft zichzelf als bijzonder onhandig en dat mag het keukenmateriaal aan den lijve ondervinden. Dominique moet machteloos toekijken en het kost hen bloed, zweet en tranen om de chocoladeravioli binnen de tijd op tafel te toveren.

'Chef in je Oor', vanaf maandag 26 juni telkens van maandag t.e.m. donderdag om 19.55 uur op VIER.