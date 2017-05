Cartoon Network zet licht op groen voor 'Unikitty!'

Foto: © Day One MPM/Cartoon Network 2017

Cartoon Network neemt de kijkers binnenkort mee naar een koninkrijk boordevol glitter, positieve gedachten en een sporadische woede-uitbarsting in 'Unikitty!', een splinternieuwe animatiereeks van Warner Bros. Animation.

In de reeks volgen we Unikitty, het geliefde personage uit The LEGO® Movie, en een hele groep vrienden in een wereld vol avontuur, spanning en feestjes.

Cartoon Network is sinds lang partner met The LEGO Group met als doel beklijvend entertainment voor kinderen te voorzien, zoals dat onder andere het geval was met 'LEGO DC Comics: Batman Be-Leaguered', 'LEGO Star Wars™: The Empire Strikes Out', 'LEGO Star Wars: The Yoda Chronicles', 'Legends of Chima', 'NINJAGO: Masters of Spinjitzu' en 'Mixels'. 'Unikitty!' is de recentste reeks van Warner Bros. Animation voor Cartoon Network, en voegt zich zo bij 'Teen Titans Go!' en 'Justice League Action'.

'Unikitty!' krijgt een stemmencast met ervaren acteurs zoals Tara Strong ('Teen Titans Go!'), Grey Griffin ('Be Cool Scooby-Doo!'), Kate Micucci ('The Big Bang Theory', 'Be Cool Scooby-Doo!'), Roger Craig Smith ('Regular Show'), Eric Bauza ('The Adventures of Puss in Boots') en H. Michael Croner ('Review'). Dan Lin ('The LEGO® Batman Movie', 'The LEGO® Movie'), Phil Lord ('The LEGO® Batman Movie', 'The LEGO® Movie'), Christopher Miller ('The LEGO® Batman Movie', 'The LEGO® Movie'), Roy Lee ('The LEGO® Batman Movie', 'The LEGO® Movie'), Jill Wilfert ('The LEGO® Batman Movie', 'The LEGO® Movie') en Sam Register ('Teen Titans Go!') zijn executive producers, met Aaron Horvath ('Teen Titans Go!') als supervising producer. Edward Skudder ('Dick Figures') en Lynn Wang ('Star vs. Forces of Evil') zijn de producers.

Het verhaal

Als heerser van het koninkrijk heeft Unikitty drukke dagen boordevol koninklijke verantwoordelijkheden. Unikitty streeft ernaar om iedereen zo gelukkig mogelijk te maken en negativiteit uit het koninkrijk te bannen maar vergis je niet in haar optimisme – dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Ze mag dan wel boordevol energie en creativiteit zitten, Unikitty kan verwoestend uit de hoek komen als iemand die positieve vibes in de weg staat, en zeker als iemand haar kleine broertje en beste vriend Puppycorn triest maakt. Dr. Fox, de wetenschapper van dienst, en Hawkodile, Unikitty’s trouwe bodyguard, wonen ook in het kasteel. Unikitty en haar vrienden zorgen er samen voor dat elke dag de leukste en meest creatieve ooit is.