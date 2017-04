Cartoon Network gunt fans elke dag iets nieuws voor seizoen 2017-18

Cartoon Network, het globale kidsmerk en de eerste keuze van de eerste mobiele generatie, kondigt een integrale stroom van nieuwe inhoud aan voor het seizoen 2017-2018 dat elke dag iets nieuws zal bieden aan de fans, in een breed spectrum van platformen.

Als Turners jongste en één van de meest meeslepende merken in de portfolio, zal Cartoon Network nog grotere content-ervaringen leveren die de betrokkenheid op alle schermen versterkt en zich verbindt met de manier waarop fans consumeren. Vandaag kondigt Cartoon Network een nieuwe reeks content aan, inclusief zes nieuwe series en zeven terugkerende hits, alsook meer dan 20 originele mobiele- en consolegames.

Cartoon Network, reeds lang erkend voor het samenbrengen van premium content, fan -ervaringen en technologie, gaat zo verder dan enkel televisieschermen in de digitale en mobiele ruimte met een groeiende en diverse multiplatform portfolio.

Nieuwe series:

'Apple & Onion' – Apple en Onion, nieuw en naïef zijnde voor de gewoontes van 'de grote stad vol verfijnd eten', zijn dolenthousiast om hun weg te vinden en een heleboel vrienden te maken tijdens hun ongelooflijk levensavontuur. De vriendschapskomedie werd gecreëerd door George Gendi ('The Amazing World of Gumball').

'Craig of the Creek' – In de Creek zijn de regels van de buitenwereld niet van toepassing! In dit utopia voor kinderen leven Craig en zijn twee beste vrienden zich uit in een wildernis vol boomhutten en crossparcoursen. De avonturenserie werd gemaakt door Matt Burnett en Ben Levin, bekend van 'Steven Universe'.

'Summer Camp Island' – Na het volbrengen van een gedenkwaardige en veelgeprezen run dit jaar op de meest opmerkelijke festivals waaronder het Sundance Film Festival en SXSW, zal deze uiterst fantasierijke geanimeerde serie, gebaseerd op de originele kortfilm van Cartoon Network, de mysteries, die Oscar en zijn beste vriend Hedgehog tegenkomen, blijven ontplooien op een magisch zomerkamp. De serie is van maker Julia Pott ('Adventure Time').

'OK K.O.! Let’s Be Heroes' – Cartoon Network brengt een wereld vol originele helden verspreid over het tv- en gaminglandschap samen in deze komedie vol actie, gevolgd door de console- en pcgame, ontwikkeld in samenwerking met indie videogamestudio Capybara games. De knock-out-serie werd geïnspireerd door de jeugd van schepper Ian Jones-Quartey en volgt de heldendaden van K.O., een eindeloos optimistische jongen die zich probeert te verbeteren om de beste te zijn in een dynamisch universum van helden, vrienden en uitdagende vijanden. De serie is gebaseerd op OK K.O.! Lakewood Plaza Turbo, de eerste originele standalone mobiele game van het netwerk die ontwikkeld werd op basis van een pilot die een deel uit maakte van Cartoon Networks Emmy Award-winnende kortfilmprogramma.

'Cloudy with A Chance of Meatballs' – De geanimeerde comedyserie die doet watertanden, ging eerder deze maand in première en is gebaseerd op Sony Pictures Animation's wereldwijd zeer succesvolle film 'Cloudy with a Chance of Meatballs' uit 2009 en z’n opvolger, 'Cloudy With a Chance of Meatballs 2'. De tv-serie wordt geproduceerd in samenwerking met DHX Media, Sony Pictures Animation en Corus Entertainment.

Terugkerende series

'Ben 10' – Het nieuwste seizoen van de zeer succesvolle franchise heeft meerdere geanimeerde series en tal van geanimeerde en live-action films gelanceerd. Playmates Toys is de wereldwijde speelgoedpartner voor de nieuwe 'Ben 10' met een volledige lijn van speelgoed gebaseerd op de show die een reeks van poppen, speelsets en verkleeditems zal bevatten, klaar om dit najaar in de winkels gelanceerd te worden. De wilde avonturen beginnen vanaf maandag 10 april en zullen de 10 jarige Ben Tennyson, zijn nichtje Gwen en opa Max voorstellen terwijl ze het land doorkruisen tijdens de zomervakantie. Wanneer Ben de Omnitrix vindt, een mysterieus horloge dat hem transformeert in tien verschillende heroïsche aliens, opent voor hem een wereld van buitenaardse superkrachten, die kinderen van alle leeftijden zullen bewonderen. 'Ben 10' is ontworpen en werd geproduceerd door Man of Action Entertainment.

'We Bare Bears' – De BAFTA Award-winnende serie gemaakt door Daniel Chong stelt een derde en hilarisch seizoen voor. In het nieuwste seizoen ontmoeten Grizzly (Eric Edelstein), Panda (Bobby Moynihan) en Ice Bear (Demetri Martin) hun favorieten vrienden en frenemies, ingesproken door Patton Oswalt, Charlyne Yi, Jason Lee, Ellie Kemper en Cameron Esposito. De schattige babyberen voegen meer grappige situaties en commotie toe, tot grote vreugde bij de fans. Feestelijke vakantiespecials en nieuwe gastoptredens van komiek Ron Funches en opmerkelijke stemacteur Jogn DimAggio ronden het seizoen af terwijl de Bears hun komische avonturen verderzetten rond de Bay Area en daarbuiten.

'The Powerpuff Girls' – De Emmy-genomineerde serie is terug en start een tweede seizoen met volledig nieuwe personages en specials, en actievolle gevechten tussen de superheldenzussen en de favoriete schurken van de fans: HIM en Mojo Jojo. De vernieuwde serie is uitvoerend geproduceerd door Nick Jennings en mede geproduceerd door Bob Boyle. De enorm populaire online Powerpuff Yourself­-avatar ontwikkelaar, die bij lancering meer dan 12 miljoen fans wist te bereiken, kreeg nu een update zodat nog meer fans zichzelf als een echte Townsville superheld kunnen zien. De originele serie werd ontwikkeld door Craig McCracken.

'Mighty Magiswords' – Onlangs opgepikt voor een tweede seizoen, zal 'Mighty Magiswords' de epische avonturen van Prohyas en Vambre uitbreiden wanneer ze meer hilarische quests tegemoet gaan ter aanvulling van de nieuwste en beste Magiswords om toe te voegen aan hun felbegeerde collecties. Ontwikkeld door Kyla A. Carrozza, bestaat 'Mighty Magiswords' uit een rijke hub van meer dan 500 stukjes aan originele content inclusief interactieve shorts, narratieve vlogs en een veelheid van boeiende digitale games en apps.

'Adventure Time' – De Emmy en Peabody Award-winnende show is terug met een acht-delige miniserie van epische proporties later dit jaar. Fans zullen net zo verrast zijn als Finn om te ontdekken wat er met de koninkrijken van Ooo is gebeurd terwijl hij weg op zee was. Deze volgende minireeks komt net na 'Adventure Time: Islands', wat bijna vier miljoen mensen wist te bereiken. De serie is gemaakt door Pendleton en uitvoerend geproduceerd door Adam Muto.

'Steven Universe' – Vriendschappen worden getest wanneer de saga in deze Emmy-genomineerde serie, gecreëerd door Rebecca Sugar, verder gaat. Deze show keert terug met nieuwe avontuurlijke verhaallijnen en specials waarbij fans meer Gems zullen ontmoeten, tijd zullen spenderen met de Diamonds en inzicht krijgen in de steeds mysterieuze Gem Homeworld terwijl de titulaire held van de serie 'Steven Universe' zal groeien tot een leider. Steven Universe werd onlangs genomineerd voor z’n eerste GLAAD Media Award in de Outstanding Comedy Series-categorie.

'Teen Titans Go!' – Het vierde seizoen van de hit-serie gaat verder en maakt zich klaar voor de 200ste aflevering terwijl Robin, Starfire, Raven, Beast Boy en Cyborg zich voorbereiden om de wereld te redden in een speciale, tweedelige aflevering. Het publiek mag zich ook aan een ei-ceptionele traktatie verwachten in een voorjaarsspecial met de mythische tandenfee die de feestdagen van de paashaas probeert over te nemen. De serie werd geproduceerd door Warner Bros. Animation.

'The Amazing World of Gumball' – Deze Bafta en Emmy Award-winnende serie van Cartoon Network Studios EMEA wekt een nieuwe Halloweenspecial tot leven en blijft hartverwarmende avonturen brengen inclusief een aflevering met live-action poppen van de energieke en onverschrokken blauwe kat, Gumball, en zijn eigenzinnige familie, de Wattersons.