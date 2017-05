Cartoon Network brengt nieuwe serie 'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe'

Cartoon Network heeft vandaag een gloednieuwe komedieserie aangekondigd: 'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe'. De serie wordt eind 2017 gelanceerd.

De details werden onthuld door Patricia Hidalgo, Chief Content Officer, Turner EMEA Kids & International Kids Strategy, tijdens de eerste keynote bij Cartoon Business in Belfast.

De serie is gemaakt door de Deense animatoren Christian Bøving-Andersen en Eva Lee Wallberg, die eerder aan de hitserie 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' hebben meegewerkt. In de 10 x 3 minuten durende afleveringen volgen we de jonge prins van het bos, Ivandoe, die op bevel van zijn vader, The Mighty Stag, op een zoektocht gaat naar de magische Gouden Veer van de afschrikwekkende Eagle King. Ivandoe wordt tijdens het dwaze avontuur begeleid door zijn schildknaap, een kleine vogel genaamd Bert. Samen ontdekken zij nieuwe en mysterieuze gebieden in het bos en komen onderweg veel eigenaardige wezens tegen.

'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe' is geproduceerd in samenwerking met Sun Creature Studio uit Kopenhagen (de pilotaflevering is gemaakt samen met Kopenhagen Bombay) en mede gefinancierd van het Deense Public Service Fund. Cartoon Network lanceert de nieuwe serie ook als een online interactief digitaal spel, naast de reguliere afleveringen. Kinderen en animatiefans worden aangemoedigd om samen met Ivandoe en Bert op avontuur te gaan, waarbij ze door het landschap reizen en nieuwe afleveringen ontgrendelen. Dit is de eerste keer dat Cartoon Network een nieuwe show op deze manier ontwikkelt en lanceert.

Patricia Hidalgo: 'Ivandoe is een erg spannend project, met een extreem getalenteerd creatief team aan het roer en de welkome steun van het Deense Public Service Fund. Het verhaal en de stijl bieden ons een geweldige kans om deze nieuwe IP op een niet-traditionele manier te introduceren, met een groot aantal interactieve digitale elementen waarmee kinderen de hilarische en liefdevolle karakters kunnen leren kennen door samen met ze op avontuur te gaan. We kunnen niet wachten om de reactie van Cartoon Network fans te zien.'

Christian Bøving-Andersen en Eva Lee Wallberg voegen daaraan toe: 'Het was heel erg leuk om samen te werken met Cartoon Network en het toegewijde team van Sun Creature Studio aan wat begon als een klein idee in Londen. Dit is uitgegroeid tot 10 afleveringen, geproduceerd in Kopenhagen. We zijn erg blij en trots op het resultaat en we hopen echt dat de kinderen net zo van het avontuur met Ivandoe zullen houden als wij.'