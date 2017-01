Canvas-reeks 'Generatie B' in wereldpremière op Filmfestival Rotterdam

Canvas-reeks 'Generatie B' in wereldpremière op Filmfestival Rotterdam

Foto: Canvas/De Mensen - © Toon Aerts 2017

De nieuwe Canvas-reeks 'Generatie B' van Joost Vandecasteele en Pieter Van Hees, is uitgenodigd voor de 46ste editie van het Internationaal Filmfestival van Rotterdam, dat dit jaar van 25 januari tot 5 februari plaatsvindt.

De reeks van productiehuis De Mensen wordt op 26 januari in wereldpremière voorgesteld aan het publiek en de internationale pers. 'Generatie B' zal bij ons vanaf 8 februari te zien zijn op Canvas.

'Generatie B'

'Op een woensdag of een donderdag werd de economische rating van België verlaagd van AA+ tot B. Alles wat volgt, is waar. Soms wat overdreven, maar niet veel.' Met dit uitgangspunt kiest deze komische reeks resoluut en onbeschaamd voor absurde comedy met een nadruk op het generatieconflict tussen de jongeren die alle nadelen van een nieuwe economische crisis op hun kop krijgen, en de babyboomers die dankzij hun politieke macht en rijkdom heel goed voor zichzelf zorgen en niet van plan zijn hun luxe te delen. 'Generatie B' volgt zes jongeren die proberen te overleven in grootstad Brussel, terwijl de revolutie dreigt. Het door jongeren opgerichte Generation Libration Army bereidt namelijk harde acties voor. Hoofdpersonage is Jonas, die zijn werk, zijn huis en op de koop toe ook zijn lief verliest. Hij heeft geen andere keuze dan een schimmige job in een ondergronds callcenter te aanvaarden, en een zetel te huren om op te slapen.

In de voornaamste rollen zien we onder meer Jeroen Van der Ven, Jeroen Perceval ('D’Ardennen'), Ella-June Henrard ('Bo'), Efrat Galai, Eva Binon ('Patrouille Linkeroever' en 'Loslopend Wild'), Zouzou Ben Chikha ('Bevergem') en Mungu Cornelis ('The Team'). Het scenario van 'Generatie B' werd geschreven door literair auteur Joost Vandecasteele en Pieter Van Hees, gekend van 'Waste Land', 'Linkeroever' en 'Chaussée D’Amour', waarbij Van Hees instond voor de regie. De fotografie was in handen van Brecht Goyvaerts ('Chaussée d’Amour'), de montage werd gedaan door Koen Timmerman ('The Diary of a Teenage Girl') en Jan Deca ('The Broken Circle Breakdown', 'Belgica') stond in voor het geluid.

'Generatie B' is een productie van De Mensen ('Beau Séjour', 'Spitsbroers', 'Chaussée d'Amour') met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

International Film Festival Rotterdam (IFFR)

De eerste drie afleveringen gaan in Rotterdam in wereldpremière binnen het themaprogramma ‘A Band Apart’, een ode aan de opkomst van de punkbeweging zo’n 40 jaar geleden. Het programma verzamelt een resem films en reeksen met eenzelfde energie en potentieel om de openbare ruimte en levens te beïnvloeden door middel van rebellie, performances en muziek.

Bij ons wordt 'Generatie B' vanaf 8 februari op Canvas uitgezonden.

De Mensen liet eerder al weten dat ook 'Beau Séjour', de reeks die momenteel te zien is op Eén, geselecteerd is voor het Internationaal Filmfestival Rotterdam in de categorie 'Voices'.

Het 12-daagse festival vindt jaarlijks plaats in januari en februari en wordt georganiseerd door Stichting International Film Festival Rotterdam. Dit jaar is IFFR reeds aan zijn 46ste editie toe. Het festival pakt jaarlijks uit met een zeer divers filmprogramma en trok in 2016 meer dan 30o.000 bezoekers aan, waaronder talrijke internationale filmprofessionals.