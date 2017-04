Canvas en VRT NU presenteren 'Bevergem' en de 'Bevergem Comedy Shows'

Foto: Canvas - © VRT 2017

Vanaf eind april herhaalt Canvas zijn succesreeks 'Bevergem'. Maar de fans van Freddy De Vadder en co kunnen zich via canvas.be en vrtnu.be alvast opwarmen met de 'Bevergem Comedy Shows', een reeks shows van acteurs in de serie.

woensdag 19 april: Freddy De Vadder: Freddy gaat naar de bakker

donderdag 20 april: Han Solo: Multikul

vrijdag 21 april: Dries Heyneman: Het beste van Ter bescherming van de jeugd

zaterdag 22 april: Gunter Lamoot: Rauwe kloten

zondag 23 april: David Galle: Overleven in de chaos

maandag 24 april: Preuteleute: Un-Butt-plugged

dinsdag 25 april: Piet Depraitere: Gekapt

'Bevergem' werd bedacht door een collectief van comedians. Diverse acteurs in de reeks zijn actief in het comedy-circuit. Om de fans alvast in de juiste sfeer te brengen voor de herneming van 'Bevergem' zetten canvas.be en vrtnu.be vanaf woensdag 19 april zeven comedyshows van 'Bevergem'-acteurs online onder de noemer 'Bevergem Comedy Shows'. Dagelijks komt er eentje bij.

Freddy De Vadder: Freddy gaat naar de bakker – woensdag 19 april

'Freddy gaat naar de bakker' is een nieuwe episode in het leven van de West-Vlaamse toogfilosoof en comedian Freddy De Vadder (aka Bart Vanneste), bekend als zichzelf in 'Bevergem'. Door het toenemende succes dreigt de rijzende ster het slachtoffer te worden van een identiteitscrisis. Hij moet zich namelijk leren handhaven tussen de beau monde en zich aanpassen aan een voor hem nieuwe levensstijl. Went Freddy aan de dedain van de aristocraten? Of wordt hij één van hen?

Han Solo: Multikul – donderdag 20 april

In zijn solodebuut Racist bracht Han Coucke (Laurent in 'Bevergem') als Han Solo, 'de eerste extreem-rechtse stand-upcomedian van Vlaanderen', een hilarische parodie van een doorwinterde racist: controversieel en recht voor de raap. In de opvolger Multikul gaat Han Solo nog een stap verder met zijn politieke stand-up comedy. België moet en zal barsten. Er zijn te veel meningen en er is te veel diversiteit. Tsjeven, nichten, schoonmoeders en ander werkschuw volk zijn hier alleen om de kerk in het midden te houden. Maar Han Solo niet. Hij staat met zijn verbale stormram klaar om de deur van die kerk in te beuken. Omdat iemand in het land orde op zaken moet stellen....

Dries Heyneman: Het beste van Ter bescherming van de jeugd – vrijdag 21 april

Het duo Ter bescherming van de jeugd tast de grenzen van het cabaret af en neemt ons mee in hun eigenzinnig absurd universum. Dries Heyneman (Kurt in 'Bevergem') en Tim Goditiabois leerden elkaar kennen tijdens hun studies psychologie en algauw ontdekten ze hun gemeenschappelijke interesse: een zieke fascinatie voor mooie lelijkheid. Sindsdien hangen de heren aaneen als twee houten latjes, aan elkaar gelijmd met een stevige hobbylijm. In mei 2007 won Ter Bescherming van de Jeugd zowel de publieks- als de juryprijs van het CabareteSKE festival in Eindhoven en in 2008 kregen ze de juryprijs op het 30ste Leids Cabaret Festival. In deze show steken ze de draak met onder meer mossels, doping, poëzie en creativiteit.

Gunter Lamoot: Rauwe kloten – zaterdag 22 april

In zijn vierde zaalshow geeft West-Vlaamse Gentenaar Gunter Lamoot (Roste Stefan in 'Bevergem') op zijn eigen, grofgebekte manier commentaar op de dingen des levens. De titel is afgeleid van de obscure Oostendse uitdrukking 'rowe klootn', wat zoveel wil zeggen als: zever. Nonsens. Prietpraat dus. Maar wel grappige prietpraat.

David Galle: Overleven in de chaos – zondag 23 april

Chaos. Het leven is er vol van. In onze kop is het chaos. In onze kast en onze garage. We moeten dringend eens orde scheppen in die warboel. Maar de agenda zit ook al vol. Structuur, dat hebben we nodig. Een oplossing. En David Galle (Roste Thierry in 'Bevergem') heeft de oplossing. Heeft hij dan structuur? Neen, hij is zelf ook een groot warhoofd, dus hij kan er wel over meespreken. En misschien kunnen we samen wat opruimen. In z'n tweede avondvullende show gaat David op zoek naar de oorzaak en de oplossingen

Preuteleute: Un-Butt-plugged – maandag 24 april

'Aje nie wilt kieken, moet je niet kieken'. Dat is zowat de enige reden waarom je inderdaad niet zou kijken naar de theatershow van het West-Vlaamse randfenomeen Preuteleute, alias Alain en Ook Alain, aka Sebastien Dewaele (Kenny ‘Den dikke’ in 'Bevergem' en Steventje in 'Eigen Kweek') en Tom Vanrijkckeghem De voorstelling Un-Butt-Plugged is regelrechte, authentieke Preuteleute. Muziek staat centraal, maar het verhaal dat Preuteleute erbij vertelt, is hilarisch. Preuteleute laat zich vooral opmerken door hun komisch schunnige en seksueel expliciete teksten in het West-Vlaams. Naast eigen nummers herwerkt de groep vaak covers die voorzien worden van een andere tekst.

Piet Depraitere: Gekapt – dinsdag 25 april

Piet De Praitere raakte redelijk wereldberoemd als Etienne met het open verhemelte, Dikke Gilbert de la Tourette en Claude Delvoye uit 'Bevergem'. Hij werkte samen met Kamagurka, Freddy De Vadder en Gunter Lamoot en was te zien en te horen op Studio Brussel, Radio 1, Canvas, VT4, 2BE en de VPRO. Gekapt bundelt de beste passages uit zijn laatste drie zaalshows die, bijeengebracht, een perfect en mooi uitgebalanceerd verhaal vormen.

'Bevergem' – vanaf woensdag 26 april

'Bevergem' is een absurde fictiereeks in acht episodes over een West-Vlaams dorp met bizarre inwoners, gedreven door misplaatste ambitie en ijdelheid. Op zekere dag neemt stand-upcomedian Freddy De Vadder er zijn intrek. Waarom? Dat weet niemand. Maar de gevolgen voor Bevergem zijn groot.

'Bevergem' was in het najaar van 2015 een absolute topserie voor Canvas. De reeks haalde gemiddeld 700.000 kijkers (460.000 live en 240.00 uitgesteld), 25% marktaandeel en een totaalbereik van 2.250.000 kijkers. De reeks werd meermaals bekroond. Ze won drie Vlaamse Televisiesterren, de Ha! van Humo en de Cutting Edge Award voor Beste Fictie. Internationaal werd ze genomineerd voor een Rockie Award in de categorie Comedy Series op het Banff World Media Festival in Canada. Het mysterieuze woord nurfen, dat geregeld wed gebezigd in de reeks, sprak bijzonder tot de verbeelding en was in Vlaanderen het meest gegooglede woord van 2015.

'Bevergem' is een productie van productiehuis De Wereldvrede.