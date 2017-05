Bijna 4000 bezoekers op zonovergoten 'Thuisdag' in Wachtebeke

Foto: En - Alex Vanhee, VRT 2017

Liefst 3850 fans waren vandaag aanwezig op de 'Thuisdag' van En op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen. Het is duidelijk dat 'Thuis' niet alleen elke dag veel televisiekijkers boeit en voor heel wat gespreksstof zorgt bij jong en oud, maar dat die vele kijkers er vandaag ook graag bij waren op deze tropische 'Thuisdag'. In totaal werden 5600 foto's gemaakt en dat is een nieuw record.

In de namiddag kregen mensen extra gratis water. De 'Thuisdag' is ondanks de hitte zonder problemen en in een zeer gemoedelijke sfeer verlopen.

Beleef de sfeer via: https://www.een.be/thuis/dit-was-de-thuisdag-2017.

Voor de vele enthousiaste 'Thuis'-fans was dit een echte topdag: ze poseerden met hun favoriete acteur of actrice, genoten van de verschillende 'Thuis' workshops en de bijzondere optredens tijdens het FRENSfestival waarbij acteurs Mathias Vergels (Lowie), Frank van Erum (Renzo) en Geert Hunaerts (Peter) ook hun muzikale talenten onthulden. En ook de exclusieve première van de twee volgende 'Thuis'-afleveringen werd bijzonder gesmaakt.

'Thuis' staat bekend om een breed scala aan personages en dat weerspiegelt zich ook in het publiek van de 'Thuis'-dag: heel wat gezinnen en jongeren waren er bij, waaronder ook enkele jeugdbewegingen. Zoals bijvoorbeeld Chiro Windekind uit Zwijndrecht en de Scouts uit Boekhoute, en bij deze laatste zit ook Sarah (17jaar):

'Het was de max! Ook al moeten we hier en daar wat lang wachten, de sfeer is super en de acteurs zijn erg vriendelijk, ze pakken je eens goed vast en stellen ook aan ons vragen. Mijn favoriete acteur is Leen, zij speelt Kaat echt erg goed. 'Thuis' is best wel vaak een gespreksonderwerp op school of bij jeugdbeweging. Nu zijn we volop aan het gokken wie de koekjes van Julia zal krijgen, vol gif. We denken Mayra!

En ook deze jonge fan straalt:

'Ik ben 15 jaar en kijk al drie jaar naar 'Thuis'. Vandaag was een topdagje! Ik vind vooral Nancy erg leuk, een zotte doos met een gouden hartje. En ik kijk al uit naar de seizoensfinale want ook nu belooft het weer eerg spannend te zijn met Mayra, Julia en de Kabouters.

Dertig 'Thuis'-acteurs bedanken de kijkers op de 'Thuisdag'

Liefst dertig acteurs gingen vandaag samen met hun fans op de foto:

Jeroen Lenaerts (Tim),

Daan Hugaert ( Eddy),

Frank Van Erum (Renzo),

Michiel Demeyer (Arne),

Moora Vander Veken (Olivia),

Tina Maerevoet (Paulien),

Mathias Vergels (Lowie),

Ann Pira (Nancy),

Raf Jansen (Dieter),

Nawfel Bardad-Daidj (Adil),

Bart Van Avermaet (Waldek),

An Vanderstighelen (Sam),

Aboubakr Bensaihi (Junes),

Annick Segal (Rosa),

Leah Thys (Marianne),

Walter Moeremans (Leo),

Leen Dendievel (Kaat),

Marleen Merckx (Simonne),

Monika Van Lierde (Ann),

Katrien De Ruysscher (Judith),

Muriel Bats (Mayra),

Elise Roels (Emma),

Jannes Coessens (Stan),

Pol Goossen (Frank),

Ditte Jaspers (Jessica),

Tine Priem (Tamara),

Christophe Haddad (Bob),

Vanya Wellens (Femke),

Geert Hunaerts (Peter)

Sid Van Oerle (Kobe).

Ze maken er dan ook allemaal een erezaak van om erbij te zijn en de fans te ontmoeten. Rond 18.00 uur uur sloot de 'Thuisdag' in stijl af op het centrale podium.

'Thuis'-producer Hans Roggen:

'Dit is zo’n moment waar wij als makers mee kunnen genieten van het plezier dat onze kijkers hebben met 'Thuis'. Het was letterlijk warm vandaag, maar ik voelde die warmte ook figuurlijk bij die 3850 fans. Lachende gezichten op de foto’s bij jong en minder jong, genieten van een dag ondergedompeld in 'Thuis' en dat tijdens een stralende pré-zomerdag. Wij als makers gaan met een even grote glimlach slapen vanavond. En maandag terug de studio in voor nieuwe afleveringen natuurlijk.'

Primeur!

Heel veel lachende gezichten bij de 'Thuis'-fans maar het was ook een bijzondere dag voor de acteurs van 'Thuis'. Zeker voor nieuwkomers Aboubakr Bensaihi (Junes) en Tine Priem (Tamara) was dit erg spannend:

Tine:

'Het was mijn eerste keer hier op de 'Thuisdag' en ik heb er echt van genoten. De twinkel in de ogen van kinderen die klaar staan om op de foto te gaan. Da’s toch schattig. Het was wam, maar dat hadden we er voor over.'

Ook voor de meer ervaren 'Thuis'-acteurs blijft dit een absoluut topdagje. Marleen Merckx (Simonne) blikt moe maar tevreden terug op deze geslaagde editie:

'Ik heb er echt van genoten. Bij ons in de zetel heb ik niets anders dan warmte en vooral veel blijdschap gevoeld. En ja dat is een zware dag voor ons, maar wat je van de fans terugkrijgt maakt dat allemaal goed.'