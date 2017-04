Ben Van Ostade wandelt 'Thuis' binnen

Foto: En - VRT 2017

Op donderdag 27 april maakt de 'Thuis'-kijker kennis met twee nieuwe personages. Acteur Ben Van Ostade vertolkt de rol van Steven Lambrechts, de nieuwe CEO van RDT-Shipping, n van de grootste klanten van het advocatenkantoor van Tom en Karin.

En Annelies Boel geeft gestalte aan Marieke, een seksuele dienstverlener die gespecialiseerd is in het verlenen van seksuele diensten voor mensen met een beperking; zij komt vanavond een eerste keer langs bij Luc Bomans.

'Thuis'-producer Hans Roggen: 'We zijn blij dat we opnieuw enkele goede acteurs aan ons kunnen binden. Annelies is een opkomend talent en Ben moet ik eigenlijk niet meer voorstellen. Hij heeft al een indrukwekkend parcours afgelegd als acteur, theatermaker en -regisseur. Ben staat ondertussen al enkele maanden op de set en het is alsof hij hier altijd al geweest is. En met het verhaal waarin Annelies Boel de rol van Marieke speelt, raken we opnieuw een thema aan uit de realiteit dat heel normaal is, maar tegelijk onbekend voor velen onder ons.'

Het verhaal van Marieke

Luc voelt zich goed nu Lowie terug thuis is maar hij mist toch iets in zijn leven: affectie en seksualiteit. Hij zoekt die eerst bij Rosa, maar ze wijst hem hardhandig af. Luc is door de afwijzing enorm gekwetst en zijn twee jaar lange frustratie uit zich in boosheid. Niemand wil seks met hem. Rosa neemt Bob in vertrouwen en hij is vastberaden om Luc te helpen. Seksualiteit is een basisbehoefte en hij begint een en ander op te zoeken. Zo vindt Bob informatie over verenigingen die gespecialiseerd zijn in het verlenen van seksuele diensten voor mensen met een beperking. Bob neemt contact op en niet veel later heeft Luc een afspraak met Marieke. Luc is in de wolken en fleurt volledig op. Als het van hem afhangt, blijft het niet bij die ene keer.

Wie is Annelies Boel? (Marieke)

Annelies studeerde in 2009 succesvol af aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten richting Musical en Theater in Tilburg. Daarna was ze te zien in verschillende musicals (o.a. Annie en Oliver). Na een buitenlandse tournee met de productie Ben Hur live en studies in New York speelde ze in eigen land mee in verschillende televisiereeksen ('Aspe', 'De zonen van Van As') en theatervoorstellingen.

Het verhaal van Steven

RDT-Shipping, momenteel één van de grootste klanten van het advocatenkantoor van Karin en Tom, laat weten dat ze een nieuwe CEO hebben zonder zijn naam te vernoemen. Hij wil graag een informeel bezoek brengen. Karin en Tom zeggen onmiddellijk hun afspraken af om hem te ontvangen, maar eens het echt zover is, laat Karin het afweten.

Tom ontvangt hem en uiteindelijk daagt ook Karin op. Ze deinst achteruit wanneer ze merkt dat de nieuwe CEO Steven Lambrechts is. Tom ziet de angst in haar ogen en nog voor hij haar kan aanspreken, vlucht ze weg. Tom handelt de zaak professioneel af en even later komt Karin terug werken. Dat de naam Steven Lambrechts bij Karin een belletje doet rinkelen, geeft Karin toe. Maar verder zwijgt ze in alle talen. Ze wil het zelfs zo graag verzwijgen dat ze Tom bespringt om niet met hem te moeten praten en daar gaat Tom, na even aandringen, in mee. Maar Tom wil er toch het fijne van weten: wat betekent hij voor Karin?

Wie is Ben Van Ostade? (Steven)

Ben Van Ostade studeerde toneel aan Studio Herman Teirlinck en is bij het grote publiek voornamelijk bekend van zijn rollen in fictiereeksen als 'Heterdaad', 'Wittekerke' en 'Kats & Co'. Daarnaast speelde hij verschillende gastrollen ( in o.a. 'De Ridder', 'Vermist' en 'Witse'). Ben gaf ook les aan Studio Herman Teirlinck en het Koninklijk Conservatorium Brussel en speelde in enkele films en heel wat theaterstukken. In 2009 werd hij op het Internationaal Filmfestival van Durres bekroond tot Beste Acteur voor zijn hoofdrol in de Vlaamse bioscoopfilm 'Happy Together'.

'Thuis', elke werkdag om 20.10 uur op Eén.