'BBQ Vanavond?!' nieuw op njam!

Foto: njam! - Studio 100 2017

We kennen het allemaal: het is een stralende dag en jij sms't je vrienden vanop het werk: 'BBQ Vanavond?!'. Je probeert een uurtje vroeger te stoppen met werken om snel inkopen te doen en dan verval je steeds in hetzelfde patroon: veel vlees, wat rauwe groentjes en een stokbrood met kruidenboter.

Maar dat is verleden tijd met de recepten van Bart Desmidt en zijn nieuwste njam!-programma: 'BBQ Vanavond?!' Bart inspireert je met verrassende ingrediënten, korte boodschappenlijstjes en drie eenvoudige gerechten zodat je bij je volgende BBQ vooral gezellig kan genieten aan tafel!

Vanaf 15 mei brengt njam! de zomer op je bord en in het glas! Elke donderdag zetten onze chefs na Bart Desmidt de temperatuur een tikkeltje hoger met heerlijke BBQ-gerechten en op vrijdag serveren ze er passende aperitiefdrankjes en hapjes bij!

'Proef de Zomer', elke donderdag om 21.15 uur BBQ-time en vrijdag om 21.15 uur aperotime op njam!.