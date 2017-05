Battle-teams van 'The Voice Kids' zijn compleet

foto: VTM - MEDIALAAN

De voorbije 4 weken zongen 48 straffe kids tussen 9 en 14 jaar jong de pannen van het dak in de Blind Auditions van 'The Voice Kids'. Allemaal koesterden ze dezelfde ambitie: een druk op de knop van minstens 1 coach en het bijhorende ticket voor de Battles.

Op vrijdag 5 mei 2017 waagden de laatste kandidaten hun kans en werden de teams van coaches Laura Tesoro, Josje Huisman en Sean Dhondt vervolledigd. Hun pupillen staan vanaf volgende week oog in oog in de grote Battle-arena van 'The Voice Kids'.



In de Battles wordt naar goede gewoonte gestreden voor een felbegeerde finaleplaats. De 12-koppige teams komen elke week om beurten aan bod. Aan team Sean om op vrijdag 12 mei 2017 de spits af te bijten. In de arena zingen de kandidaten niet alleen samen, maar ook tegen elkaar. Ze betreden het podium in groepjes van 3. Maar de Battles zijn onverbiddelijk, want slechts 1 van hen stoot door naar de sing-off. Daarin brengen de 4 resterende kandidaten uit het team nog een keer het nummer uit hun Blind Audition. De 2 sterkste stemmen stoten door naar de grote finale op vrijdag 2 juni 2017.



DIT ZIJN DE BATTLE-TEAMS



TEAM SEAN

Eerste Battle op vrijdag 12 mei 2017 om 20.35 uur op VTM



'Ik ben nu al geweldig blij met en geweldig fier op mijn team. En driemaal is scheepsrecht, niet? In dit derde seizoen zit de winnaar in team Sean!', aldus Sean Dhondt.





Noralie Van Der Leene – 14 – Ledeberg – Auditie: Be My Baby van Vanessa Paradis

Lien Vandenborne – 13 – Oordegem – Auditie: I Would Stay van Krezip

Julie Caremans – 12 – Kapellen – Auditie: Gravity van Sara Bareilles

Babs Pelgrims – 13 – Mortsel – Auditie: This Girl van Kungs vs Cookin’ On 3 Burners

Angel Pink Gebruers – 13 – Geel – Auditie: Like I'm Gonna Lose You van Meghan Trainor

Jerko Wagemans – 9 – Kallo – Auditie: Little Monster van Royal Blood

Stijn Van Severen – 13 – Meulebeke – Auditie: End Of The Road van Boyz II Men

Raphaëlla Serafimov – 14 – Burcht – Auditie: Faded van Alan Walker

Romy Geraerts - 12 – Zolder – Auditie: Same Old Love van Selena Gomez

Moira Meffe – 14 – Zonhoven – Auditie: Run To You van Whitney Houston

Jill Stevens – 14 – Bornem – Auditie: Freedom van Beyoncé

Tim Bostoen – 13 – Hasselt – Auditie: This Town van Niall Horan



TEAM LAURA

Tweede Battle op vrijdag 19 mei 2017 om 20.35 uur op VTM



'Ik heb ooit nog gebokst. Dus in een boksring voel ik me helemaal thuis. Laat die Battles maar komen!', aldus Laura Tesoro





Robin Jonckheere – 13 – Ieper – Auditie: Die In Your Arms van Justin Bieber

Maud Verstraeten – 14 - Oud-Heverlee – Auditie: Don’t Speak van No Doubt

Oona Caron – 14 - Sint-Amands – Auditie: Spirits van The Strumbellas

Arman Gabrielyan – 12 – Mechelen - Marry You van Bruno Mars

Nina Jaenen – 11 – Alken – Auditie: What’s The Pressure van Laura Tesoro

Bo Van Dyck – 10 – Willebroek – Auditie: Seven Nation Army van Scott Bradlee

Jonathan De Grefte – 13 - Erps-Kwerps – Auditie: Take It Back van Ed Sheeran

One Desmet Boumans – 12 – Brasschaat – Auditie: Make You Feel My Love van Adele

Emma Alliet – 12 - Sint-Denijs-Westrem – Auditie: Believe van Ella Henderson

Nathan Juilliard - 14 – Oostkamp – Auditie: Love Yourself van Justin Bieber

Cindy Ansong – 14 – Antwerpen – Auditie: Killing Me Softly van Fugees

Jill Lerouge - 12 – Olen – Auditie: King van Years & Years



TEAM JOSJE

Derde Battle op vrijdag 26 mei 2017 om 20.35 uur op VTM.



'Bij de Battles kunnen Laura en Sean maar beter goed oppassen. Team Josje is er klaar voor!', stelt Josje Huisman