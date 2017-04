Anthony Caere ('Flying Doctors') herstelt van vliegtuigongeval

Foto: En - VRT 2014

Anthony Caere, de piloot die bekend is van het En-programma 'Flying Doctors', bekomt momenteel in een Gents ziekenhuis van een vliegtuigongeval. Dat ongeval gebeurde tijdens een routinevlucht donderdag in Oost-Congo.

Anthony laat weten dat hij zich nu volop concentreert op zijn herstel. Omdat verschillende mensen hem contacteerden, wil Anthony langs deze weg zijn verhaal doen.

Bij Eén en Geronimo, het productiehuis dat 'Flying Doctors' maakt, zijn ze opgelucht dat Anthony in goede handen is en we wensen hem veel beterschap en een spoedig herstel.

Anthony Caere: 'Dondernamiddag, om kwart na vier, steeg ik vanuit Mutwanga samen met twee passagiers op met een licht vliegtuig: geen cargo, twee uur brandstof. Kort na het opstijgen kreeg ik een probleem waaruit bleek dat we gingen crashen. toen het vliegtuig echt begon door te zakken, heb ik beslist om de neus te laten zakken om overzicht te hebben en probeerde ik zo de vele mensen op de grond te vermijden. Ik mikte op een plaats waar ik niemand zag staan en waar bananenbomen de impact van het vliegtuig zou opvangen. We zijn er gelukkig allemaal levend uit gekomen. Het gebeurde allemaal tijdens een gewone transportvlucht.'

'Gregoir, een Belgische ingenieur en collega bij Virunga was toevallig ter plaatse en heeft mij en de passagiers de eerste zorgen toegebracht en ons naar het lokaal ziekenhuis van Mutwanga gebracht (het ziekenhuis waar de tweede reeks van Flying Doctors zich afspeelde). Daar hebben ze onze wonden gedesinfecteerd. Virunga had ondertussen al alles op poten gezet om ons te evacueren. Ze brachten ons met een ander vliegtuig vanuit Mutwanga naar Nyankundé (bij Bunya) waar er een post is van onze Missionary Aviation Fellowship. Daar waren Amerikaanse dokters aanwezig die de eerste zorgen gaven en hechtingen hebben aangebracht. Daar hebben we de nacht geslapen doorgebracht en de volgende dag werden we met een medevac naar Entebbe gebracht. Vanuit Entebbe ging het naar Amsterdam, van Amsterdam naar Brussel, en daarna naar een ziekenhuis in Gent. Daar zitten namelijk specialisten voor operaties van complexe breuken in het aangezicht.'

'Het vliegtuig is total loss. De impact was van 120 naar 0 km/u in een aantal seconden. Het toestel is gelukkig niet ontploft. De romp is compleet kapot. Ik heb de 'joke' van het vliegtuig vol in het aangezicht gekregen tijdens de impact en dat heeft ervoor gezorgd dat ik verschillende breuken in het aangezicht heb. Komende dagen staat daarvoor een operatie gepland in Gent.'

'Na de crash ben ik geen moment buiten bewustzijn geweest. Ik lag bovenop mijn passagier Ali. Ik realiseerde me de impact op het stuur en ik zag niets meer na de crash. Ik zag een vage schijn door mijn rechteroog, maar links niets meer en vreesde dat ik blind zou zijn, ik voelde ook bloed lopen. Daarna heb ik me volop gefocust op het leven van mijn twee passagiers, ik heb hen zo snel mogelijk uit het vliegtuig gekregen want het zou in brand kunnen vliegen. Ik was op zoek naar de deur om die open te krijgen, maar die was bij de crash losgekomen. Mijn Belgische collega Gregoir heeft me opgevangen toen ik uit het vliegtuig kwam.'

'Het allerbelangrijkste was dat ik mijn passagiers onmiddellijk hoorde, dat ik wist dat ze nog leefden en dat er niemand van lokale bevolking gewond was geraakt tijdens de crash. Met spijt in het hart neem ik afscheid van het vliegtuig waarmee ik de voorbije jaren elke dag heb gevlogen voor tal van belangrijke missies boven het Virungapark. Ik focus me de komende weken op mijn herstel maar ben vastberaden om terug te keren en het Virunga park opnieuw met al mijn energie te ondersteunen.'