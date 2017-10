Annemie Struyf wil niet meer in jury van 'Slimste Mens'

Foto: En - VRT 2013

Annemie Struyf zal niet meer te zien zijn in de jury van het populaire spelprogramma 'De Slimste Mens ter Wereld'. Die beslissing heeft ze al eventjes geleden genomen. Ze had het steeds moeilijker met de seksistische opmerkingen.

Struyf heeft er naar eigen zeggen geen zin meer in om een uur lang seksistische opmerkingen te moeten slikken. Dat verduidelijkt ze in een interview met de krant De Zondag. 'Ik kreeg voortdurend opmerkingen over mijn leeftijd en stem. Tijdens een opname besefte ik plots dat ik ermee lachte, omdat ik geen seut wilde zijn. Die dag ben ik ermee gestopt', zo verduidelijkt ze in het vraaggesprek.

Struyf zegt ook nog dat niet alleen in 'De Slimste Mens ter Wereld' seksisme zit. Ook in andere programma's gebeurt dat. Maar Struyf kiest ervoor, om persoonlijke redenen, om geen concrete voorbeelden aan te halen.

Bron: De Zondag