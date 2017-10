Amerikaanse successerie 'The Handmaid's Tale' exclusief bij Proximus

'The Handmaid's Tale' is een serie uit de stal van MGM, gemaakt voor streamingdienst Hulu. Zij won acht Emmy's in de belangrijkste categorieŽn: beste dramaserie, beste vrouwelijk hoofdrol (Elisabeth Moss), beste vrouwelijke bijrol (Ann Dowd), beste regie (Reed Morano) en beste scenario (Bruce Miller) en daarbij nog drie technische awards.

'The Handmaid's Tale' is een dystopische serie, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1985 van Margaret Atwood. Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst in de Republiek Gilead, tot voor kort de Verenigde Staten van Amerika. Onder het totalitaire bewind van religieuze fundamentalisten is de Republiek geobsedeerd door voortplanting. Door grootschalige milieuvervuiling zijn de meeste vrouwen immers onvruchtbaar. Vrouwen die dat nog wel zijn, worden gereduceerd tot seks- en babymachines van de heersers. Wie een kind ter wereld brengt, moet het afstaan aan de echtgenote van haar meester. De vrouwen zelf zijn dienstmaagden, handmaids. Het verhaal wordt verteld door de ogen van handmaid Offred (Elisabeth Moss).

Deze serie is vanaf vrijdag 20 oktober exclusief in België te bekijken met de Movies & Series Pass van Proximus TV. Vanaf 20 oktober zijn er 2 afleveringen te zien, daarna elke week een nieuwe aflevering.

Proximus heeft exclusiviteit voor België gedurende 6 maanden. De serie blijft gedurende één jaar in het aanbod van de M&S-pas.