'Alles Voor de Koers': een unieke blik achter de schermen bij Tom Boonen en zijn ploeg

Foto: En - VRT 2017

​Waar de sportverslaggeving ophoudt, start het verhaal van de vijfdelige docureeks 'Alles Voor de Koers', vanaf donderdag 9 februari op En. Een jaar lang vertoefden de makers tussen Tom Boonen en zijn ploeggenoten om het leven achter de schermen van de wielerploeg Etixx - Quick-Step, recent omgedoopt tot Quick-Step Floors Cycling Team, te registreren.

Renners en personeel werken zich elke dag uit de naad om hun titel van meest succesvolle wielerformatie ter wereld te behouden. 'Alles Voor de Koers' houdt halt bij de verschillende hoogtes en laagtes die de mannen van CEO Patrick Lefevere ervaren; vanaf de eerste ploegstage tot en met het WK Wielrennen in Qatar.

Eén van de sterkhouders is nog altijd Tom Boonen, de wereldkampioen uit 2005. Hij is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner: 'Ik denk dat ik een beetje het gezicht geworden ben van de ploeg, al heel lang geleden en dat altijd gebleven ben. Dat is bijna uniek. Er zijn heel weinig renners die hun hele carrière voor dezelfde ploeg rijden, die kan je op één hand tellen.'

Productiehuis Woestijnvis volgde vanaf begin januari 2016 een jaar lang de avonturen van Tom Boonen, Julian Alaphilippe, Marcel Kittel en co van dichtbij. Met beelden van in de koers, van in de volgwagen maar ook van in de hermetisch afgesloten ploegbus of in het rennershotel. De makers waren erbij op momenten en plekken waar geen andere camera’s toegelaten waren.

De wielerwereld van binnenuit

Een renner, ploegleider of verzorger is gemiddeld meer dan tweehonderd dagen per jaar weg van huis. Het maakt een wielerteam tot een reizend circus dat voor zijn leden per definitie een tweede thuis wordt. Van Argentinië langs Californië, over Europa, naar Qatar. Altijd in beweging en toch zeer bereikbaar voor pers en fans. Maar wanneer de deuren voor de buitenwereld sluiten, ontplooit er zich een andere realiteit.

Kopmannen die leven met de immense druk om telkens opnieuw het voorbereidend werk van hun team af te maken. Jongeren die uit het niets tot ster gebombardeerd worden en moeten omgaan met de roem die daarbij komt kijken. Ze leven allemaal in een precaire bubbel die vroeg of laat barsten vertoont door gebeurtenissen doorheen een wielerseizoen.

De makers kropen mee in deze uitzonderlijke biotoop. Ze sliepen in dezelfde hotels, reisden met dezelfde bus en schoven mee aan tafel wanneer Patrick Lefevere over contracten van renners onderhandelde. Het resultaat is een unieke en authentieke inkijk in het leven van toprenners en hun entourage.

De hoofdpersonages

'Alles Voor de Koers' zit in het wiel van de hele ploeg, met Tom Boonen als één van de spilfiguren.

Tom Boonen

Tom (°1980) is het gezicht van de ploeg in het klassieke voorjaar. De absolute ster waar jong en oud naar opkijkt. Eenmaal tussen de andere renners voelt Boonen zich nog als een jongen die gewoon heel blij is dat hij kan koersen.

De kijker ziet Tom onder meer tijdens zijn beruchte en helaas verloren Parijs-Roubaix, maar ook als pannenkoekenbakker en wanneer hij de wedstrijden analyseert: 'Soms heb je geen plan nodig maar gewoon grote ballen.'

'Je moet eerst leren verliezen voor je kan weten hoe je moet winnen'

Patrick Lefevere

Patrick Lefevere (°1955) is de CEO en de bezieler van het team. Zonder Patrick geen wielerploeg. Op het eerste zicht lijkt Patrick een harde noot om kraken, maar voor zijn personeel is hij een pater familias met een klein hartje.

Marcel Kittel

Marcel Kittel (°1988) is de nieuwe ster van het team. Hij werd jarenlang geroemd als snelste sprinter ter wereld maar na een zware ziekte in 2015 stokte zijn motor. Hij won amper een wedstrijd. Kittel hoopt bij zijn nieuwe team weer aan te knopen met overwinningen in de grootste wielerwedstrijd ter wereld: De Ronde van Frankrijk.

Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe (°1992) is de clown van de ploeg. Maar hij is ook één van de grootste talenten in het profpeloton. Zelfs Tom Boonen rijdt in zijn dienst om hem aan de overwinning te helpen in het zonnige Californië.

Laurens De Plus

Laurens De Plus (°1995) is de allerjongste renner in het World Tour peloton. Hij staat dit jaar voor het eerst aan de start van de koersen waar hij al jaren van droomt.

Ploegleiding

Tom Steels en Wilfried Peeters zijn de Vlaamse rotsen in de branding. Ze zetten al jaren de sportieve lijnen uit voor, tijdens en na de wedstrijden. Italiaanse furie Davide Bramati is een levende legende binnen het peloton. Zijn enthousiasme tijdens de wedstrijden charmeert vriend en vijand. Koele kikker Brian Holm uit Denemarken is nog maar enkele jaren bij het team. Toch krijgt hij al meteen de leiding over de groep in de erg belangrijke Ronde van Frankrijk.

En verder...

Anciens Niki Terpstra, Zdenek Stybar, Iljo Keisse en Tony Martin zijn ontegensprekelijk van goudwaarde. Met al hun ervaring vormen zij de ruggengraat van het team. Pieter Serry zorgt voor een vrolijke noot en neemt zelfs een deeltje van het filmen voor zijn rekening. Colombianen Fernando Gaviria en Rodrigo Contreras proberen te aarden in een gastgezin in het Vlaamse Herselt.

'Alles voor de Koers' toont in vijf afleveringen het verhaal voor én achter de schermen van wielerploeg Etixx - Quick-Step.

Aflevering 1: The Legend

Tijdens het voorjaar zijn alle ogen gericht op Etixx - Quick-Step. De ploeg heeft de reputatie de beste te zijn in de klassiekers die in deze periode plaatsvinden. Superster Tom Boonen is het speerpunt van een ploeg die zoveel aandacht krijgt dat ze de grens tussen Hollywood en Vlaanderen soms doet vervagen.

Terwijl Boonen aan het begin van het seizoen nog revalideert van een zware blessure, slaat de rest van het team niet meteen een grote vis aan de haak. De druk van de buitenwereld is immens. Vlaanderen begint te twijfelen aan de capaciteiten van 'zijn' Tom Boonen. De ploeg sluit de rangen en gaat Parijs-Roubaix tegemoet met een enorme honger, voldoende om elke kasseisteen op te vreten.

'Alles voor de Koers', vanaf 9 februari elke donderdag om 20.40 uur op Eén.

