'Allah in Europa': Jan Leyers op zoek naar het gezicht van de islam in Europa

In 'De weg naar Mekka' onderzocht Jan Leyers de ziel en de diverse gedaantes van de islam in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Tien jaar later gaat hij in de achtdelige reeks 'Allah in Europa' op zoek naar het gezicht van de islam in Europa, van de Balkan tot Groot-Brittannië, en van Zweden tot Frankrijk.

'Vandaag, tien jaar na mijn reis naar Mekka, is de vraag niet langer of de islam en de Europese waarden verenigbaar zijn, maar wel hoe zo’n vereniging er zal uitzien' - Jan Leyers.

Op zoek naar antwoorden

Hoe kijken Europese moslims naar de toekomst? Groeit er zoiets als een Europese versie van de islam, en is dat ook wat moslims zelf willen? En valt het wantrouwen van de Europeanen tegenover de islam te overwinnen?

Jan Leyers gaat op zoek naar antwoorden. Hij trekt naar Sarajevo, Boedapest, Wenen, Hamburg, Parijs, Londen, Kopenhagen en Malmö, om te eindigen in eigen land. Jan luistert er naar de stem van kenners en de stem van de straat. Hij praat met gelovige mannen en vrouwen, met ex-gelovigen en nieuwe bekeerlingen. Wat is hun hoop en wat zijn hun bezorgdheden? Jan Leyers zoekt het uit en doet dat in zijn ondertussen bekende eigen stijl: genuanceerd en respectvol, maar zonder de controverse te schuwen.

Aflevering 1: Bosnië. De les van Srebenica - maandag 11 september

Jan begint zijn reis in Bosnië, waar de islam al meer dan 400 jaar ononderbroken aanwezig is. Hij ervaart meteen aan den lijve hoe liberaal de Bosnische islam is. In een kapperszaak in Sarajevo wordt hij geschoren en gemasseerd door een gesluierde barbierster.

Jan ontmoet twee succesvolle modeontwerpsters in hun studio in Sarajevo. De zussen Nermina en Emina belichamen binnen hetzelfde gezin de verscheidenheid van de Bosnische islam, want de ene draagt een sluier, de andere niet. Ze houden een hartstochtelijk pleidooi om als Europese moslims door de rest van Europa omarmd te worden.

Toen Bosnië in 1992 zijn onafhankelijkheid uitriep, brak een bloedige burgeroorlog uit. In het stadje Srebrenica vond een genocide plaats waarbij meer dan achtduizend mannelijke moslims het leven lieten. Jan maakt er kennis met Ahmed, een jonge imam die met zijn gezin naar Srebrenica terugkeerde. Hoe gaat hij om met wat er gebeurd is en hoe kijkt hij naar de toekomst?

De burgeroorlog zorgde voor een religieuze heropleving bij de Bosnische moslims. Jan maakt kennis met Damir, een marketingmanager bij een IT-bedrijf. Damir is ook lid van een mystieke soefi-broederschap in Sarajevo. Jan wordt uitgenodigd op hun wekelijkse ziqr, een indrukwekkend tranceritueel.

