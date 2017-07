Adriaan Van den Hoof is terug met 'Switch' en lanceert 'De Switch game'

Foto: En - VRT 2016

Vanaf maandag 26 juni spelen in het tweede seizoen van 'Switch' opnieuw vijf kandidaten een quiz zonder punten, met Adriaan Van den Hoof als de geknipte presentator. Spelplezier verzekerd, want de kijkers kunnen vanaf dit seizoen zelf 'switchen' met de gloednieuwe razendspannende quiz-app van 'Switch' waarbij ze hun eigen personage kunnen creren en zichzelf en hun vrienden uitdagen.

In De Switch Game spelen gebruikers op hun eentje tegen de tijd. Ze kunnen switchen met hun vrienden en collega’s en voor eens en voor altijd duidelijk maken wie de slimste is. En ze kunnen ook elke dag de finale spelen die ’s avonds op tv is. Winnen ze die finale, dan maken ze kans op een fijne prijs. Daarnaast is het mogelijk je avatar eindeloos te pimpen. Er zijn duizenden combinaties van haar, ogen, neuzen en honderden verschillende kleren, met zelfs een Borat-pak. En tijdens het spel, waarbij de deelnemers precies echt in de 'Switch'-studio staan, kunnen ze hun avatar de gekste dansjes laten doen.

De kans is groot dat 'Tijd voor een Switchke!' dé catchphrase van de zomer wordt. Of om het met de woorden van bedenker Bart Cannaerts te zeggen: 'De Switch Game wordt de Pokemon Go van deze zomer!'

De Switch Game is een samenwerking tussen Eén, productiehuis Panenka, het Gentse gamebedrijf Triangle Factory en het Vlaams Audiovisueel Fonds. De app is te downloaden vanaf maandag 26 juni in de Apple Store en op Google Play, via http://een.be/switch.

Never change a winning team: 'Switch' blijft 'Switch'

Nieuw dit seizoen is dus de app, maar aan de formule van 'Switch' is niets veranderd. Het is nog altijd een quiz zonder punten. De volgorde waarin de kandidaten staan, is de tussenstand. Door juiste antwoorden te geven, kunnen de kandidaten van plaats 'switchen' en wie op het einde van de aflevering op de eerste positie staat, speelt de finale en maakt kans op 1000 euro. Of meer, als de finale van de dag voordien niet gewonnen is.

Er wordt ook nog altijd een week lang met dezelfde vijf kandidaten gespeeld. Na een strenge selectie zijn er 45 toppers overgebleven.

Adriaan Van den Hoof: 'Beste vakantiejob ooit!'

Voor het tweede jaar op rij wordt 'Switch' gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof. Vorig jaar maakte hij zijn debuut als quizpresentator, maar het leek toen al alsof hij nooit iets anders had gedaan. En dit jaar is hij alleen nog beter geworden in zijn rol. Geen afgelikte tv-presentator, maar een met veel persoonlijkheid en oprechte interesse in de kandidaten.

Adriaan: 'Heerlijk om dit weer te mogen doen. Dit is echt de beste vakantiejob van de wereld. Het spelletje op zich is makkelijk om te volgen en toch is het elke dag weer superspannend. Er is een leuke mix van niet te moeilijke vragen waardoor iedereen kan meespelen. En het zijn dit jaar echt allemaal topkandidaten waarvan je instant denkt: 'Dat zou mijn vriend kunnen zijn.' Het enige wat ik moet doen, is er zijn! (lacht).'

'Switch', vanaf 26 juni elke weekdag om 20.30 uur op Eén.

