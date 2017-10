Actie en spanning in 'Taken', gebasseerd op gelijknamige succesfilms

Wat als je zus voor je ogen wordt neergeschoten door jouw toedoen? Dat is wat Bryan Mills meemaakt in 'Taken', gebaseerd op de succesvolle gelijknamige bioscooptrilogie met Liam Neeson.

De première van 'Taken' is er op zondag 8 oktober om 21.25 uur, na de seizoensfinale van 'Prison Break', bij Q2. Een week later gaat de reeks verder bij Q2 met dubbelafleveringen, telkens om 20.35 uur. De rol van de 30 jaar jongere Bryan Mills wordt nu gespeeld door 'Vikings'-acteur Clive Standen. Net als in de films is de reeks een thriller vol actie: Bryan doet er alles aan om wraak te nemen op de persoon die hem dit leed heeft aangedaan.

Het verhaal: kan Bryan de dood van zijn zus verwerken?

Tijdens een treinreis met zijn zus Cali, schiet de voormalige militair Bryan Mills in actie tegen een aantal gewapende mannen. Hij verliest echter zijn belangrijkste taak uit het oog: zijn zus beschermen, met alle gevolgen van dien. Na een lang en moeilijk rouwproces blijkt de dood van Bryans zus geen ongelukkig toeval te zijn en hij is uit op wraak. De Argentijnse drugsbaron Carlos Mejia heeft namelijk de opdracht gegeven haar om te brengen om de dood van diens zoon te wreken, die door Bryan werd doodgeschoten tijdens een van zijn missies als militair.

Voordat de drugsbaron Bryan te pakken kan krijgen, grijpt de geheime inlichtingendienst, onder leiding van Christina Hart, in. Ze willen Bryan aanwerven als CIA-agent in het team, dus krijgt hij een ultimatum voorgeschoteld: zich aansluiten bij de inlichtingendienst en ervoor zorgen dat zijn zus niet voor niets gestorven is, of teruggaan naar zijn dagdagelijkse leven en oog in oog komen te staan met Carlos Mejia.

Clive Standen: 'Iedereen kent mijn personage van de films, gespeeld door Liam Neeson, maar dit is een meer ruwe versie van Bryan Mills. Hij draagt na de tragedie een zekere schuld met zich mee. Wat hem zo goed maakt, is dat hij elk moment grijpt om iemand te kunnen beschermen. In zijn gedachten redt hij zo zijn zus en krijgt hij een nieuwe kans om het goed te doen voor iemand anders.'

'Taken' (seizoen 1), vanaf zondag 9 oktober om 21.25 uur op Q2. Vanaf 15 oktober elke zondag dubbelafleveringen om 20.35 uur.