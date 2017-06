Aangrijpende special 'Reizen Waes 12-12': Tom Waes trekt door vluchtelingengebied in Noord-Oeganda

Foto: En - VRT 2017

Eind april trok Tom Waes naar Noord-Oeganda om er een week lang door het vluchtelingengebied te reizen voor een speciale aflevering van 'Reizen Waes': 'Reizen Waes 12-12'.

Door de hongersnood en burgeroorlog in Zuid-Soedan trekken dagelijks 3.000 mensen de grens over naar Noord-Oeganda, op zoek naar voedsel en veiligheid. Tom reist een kleine week door het gebied en ontmoet er hulpverleners en vluchtelingen, om met eigen ogen te zien hoe de situatie er is. Dat doet hij om de actie Hongersnood 12-12 van Consortium 12-12 mee te ondersteunen. Het verslag van zijn tocht is te zien in het bijzondere 'Reizen Waes 12-12'.

De weg van de vluchtelingen

Tom volgt de weg van de vluchtelingen, van aan de grenspost tot aan hun nieuwe onderkomen in het vluchtelingenkamp. Hij rolt van de ene straffe ontmoeting in de andere. Bij een bezoek aan een grenspost ontmoet hij de Zuid-Soedanese Victoria, die er in veiligheid gebracht wordt nadat ze op de vlucht sloeg voor de hongersnood en het geweld in haar land. Na het oversteken van de grens worden de vluchtelingen naar een kamp gebracht. Tom volgt hen naar Bidibidi, sinds kort het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Daar ontmoet hij de jonge vrouw Grace. Amper drie weken na haar aankomst in het vluchtelingenkamp is ze een geïmproviseerde koffiebar gestart.

Naast vluchtelingen ontmoet Tom ook heel wat ngo-medewerkers die actief zijn in Noord-Oeganda. Zo is er een voetbalteam voor getraumatiseerde tienermeisjes die uit Zuid-Soedan gevlucht zijn en een school waar Zuid-Soedanese kleuters vanaf 3 jaar opgevangen worden.

Tom Waes: 'Deze reis naar Noord-Oeganda heeft op mij een diepe indruk nagelaten. Vooral mijn bezoek aan Bidibidi, met meer dan 270.000 vluchtelingen sinds kort het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, is enorm blijven plakken.'

'Alle mensen die je daar ontmoet, hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. En toch hangt er ook heel veel hoop in de lucht. Dat, in combinatie met de enorme drive die ik gevoeld heb bij de hulpverleners, sterkt me in het geloof dat we moeten helpen om iets te doen aan deze humanitaire crisis.'

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Tom Waes is erin geslaagd de hongersnood in de Hoorn van Afrika tastbaar te maken en een gezicht te geven. Hij toont ons de mensen achter de duizelingwekkende vluchtelingencijfers, maar brengt tegelijk ook een verhaal van veerkracht en hoop.'

'De hulp aan Afrika wérkt, maar is nog steeds onmisbaar. Dat toont deze unieke 'Reizen Waes 12-12' klaar en duidelijk.

Humanitaire crisis

Sinds maart 2017 voert het Consortium 12-12 intensief campagne om hulp te bieden bij de 'grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog'. Begin maart riepen de Verenigde Naties officieel de hongersnood uit in Zuid-Soedan, en waarschuwden zij voor dreigende hongersnood in Jemen, Nigeria en Somalië. Maar liefst twintig miljoen mensen, van wie 1.4 miljoen kinderen, lijden er aan ernstige ondervoeding door droogte en geweld.

Erik Todts, directeur Consortium 12-12: 'Humanitaire organisaties worden door de meerderheid van de bevolking gerespecteerd, maar niettemin hebben de meeste mensen maar een vaag - of verkeerd - idee van wat zij doen, waar, hoe en met wie… Onze eigen communicatie bereikt maar een deel van de bevolking. Vandaar dat wij dachten aan een programma op Eén met Tom Waes, door zijn directe stijl en het brede publiek dat we daarmee zouden kunnen bereiken.​'

'Het was echter alles behalve gemakkelijk om een plaats te vinden waar een ploeg van vier mensen vijf dagen kon rondlopen, kijken en filmen aan de binnenkant van de hulpverlening; een plaats die relevant is voor deze humanitaire crisis, zoals het vluchtelingenkamp van Bidibidi. Ik ben de hulporganisaties en de mensen die daar werken ontzettend dankbaar dat zij tijd voor ons en Tom hebben vrijgemaakt.'

'Reizen Waes 12-12', zondag 4 juni om 21.20 uur op Eén.