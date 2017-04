7 muzikale iconen in nieuw seizoen van 'Liefde voor Muziek'

Foto: VTM - MEDIALAAN 2017

Ze scoren de ene hit na de andere, lieten al de grootste zalen vollopen en namen oorverdovende applauzen in ontvangst. Maar in 'Liefde voor Muziek' voelen zeven muzikale iconen plots het hart in de keel kloppen wanneer ze elkaars nummers in een nieuw jasje steken.

Clouseau, Natalia, Bart Peeters, Josje, Gers Pardoel, Lady Linn en Isabelle A treden uit hun comfortzone en laten zich van een kant zien die ze nog niet vaak toonden.

Op een zomerse bestemming laten deze doorgewinterde artiesten hun liefde voor muziek botvieren op hits als Anne, I Want You Back en She Goes Nana. Dat doen ze op de tonen van een 9-koppige muziekband, onder leiding van Jeroen Swinnen. Met ijzersterke songs, verrassende lyrics en catchy melodieën als resultaat.

Dat 'Liefde voor Muziek' ook naast het scherm wordt gesmaakt, bewezen de eerste 2 seizoenen al. Meer dan 20 nummers stonden in de Ultratop 50 en er waren de gouden albums voor de compilatie 'Liefde voor Muziek' en voor 'Puur' van Dana Winner. Johannes Genard stond in alle radioplaylists met Honeybee en won de doorbraak trofee op Zomerhit 2016. Hoofdvogel is nog steeds Stan Van Samang, die meer dan 100.000 albums van 'Liefde voor Publiek' verkocht en de Sportpaleis-concerten aan elkaar rijgt.

Dankzij een mix van bakken ervaring, nostalgische songs, de strafste stemmen en de meest uiteenlopende genres staat nu al vast dat er ook uit het nieuwe seizoen muzikale parels zullen voortvloeien. De beste songs uit 'Liefde voor Muziek' komen opnieuw op een verzamelalbum en er volgen speciale uitgaves van albums van o.a. Lady Linn, Natalia en Clouseau, waar het Liefde voor Muziek-repertoire aan toegevoegd wordt. Alle songs uit het programma worden ook als download en in streaming beschikbaar gemaakt.

In 'Liefde voor Muziek' leent elke week één artiest de songs uit die zijn of haar carrière hebben bepaald. De centrale gast brengt bovendien aan het einde van de aflevering ook zelf een tribute aan een artiest die veel voor hem of haar betekent. Natalia die zich waagt aan een hiphopnummer van Gers. Clouseau die een K3-hit van Josje onder handen neemt. Bart Peeters die zijn eigen interpretatie geeft aan het repertoire van Lady Linn en Isabelle A. De artiesten zullen zich deze muzikale reis nog lang herinneren.

De optredens vinden plaats in een zuiderse setting. Het 140 jaar oude luxeresort Can Simoneta Beach House in het Mallorcaanse stadje Canyamel ligt op een klif en biedt inspirerende uitzichten op de bergen en de zee. Nieuw dit seizoen is dat vaste camera’s een unieke inkijk geven in het Beach House, waar de artiesten samenleven. Samen ontbijten, sporten of ontspannen onder de Spaanse zon: vijf dagen lang staat genieten centraal.

Josje, Natalia en Bart die dankzij Lady Linn gebeten worden door de rolschaatsmicrobe. Bart die Koen en Kris lepeltjesgewijs ritmisch leert klappen. Josje die een gezichtsmasker legt bij Lady Linn. Josje en Natalia samen aan de Bikram Yoga. Isabelle en Lady Linn die facetimen met hun zoontjes. Josje die Bart modeadvies geeft. Kris en Gers die een lied maken over hun hoverboard. Isabelle die Gers Gents leert. Allemaal grappige, ontroerende en mooie momenten in 'Liefde voor Muziek'.

Deze kleppers delen hun liefde voor muziek

'We zijn met veel goesting in Liefde voor Muziek gestapt. Hoe fijn is het om een muzikaal avontuur te beleven met gelijkgestemde zielen en een voortreffelijke band! Nieuwe versies maken van bestaande songs doen we niet zo vaak, maar dat maakt het net zo uitdagend. Je krijgt maar één kans om te verrassen. We hebben zo veel sportpaleizen gevuld, maar nooit waren we zó zenuwachtig als tijdens 'Liefde voor Muziek' – Clouseau

'Het beginidee voor deze editie van 'Liefde Voor Muziek' is ontstaan onder de vleugels van 'The Voice'. Muziek mogen maken met en voor Koen, Kris, Natalia en andere topartiesten, dat hebben ze mij echt geen twee keer moeten vragen. Van mij mocht echt álles gecoverd worden in om het even welke versie. Ik wilde verrast worden. En of ik verrast ben geweest!' - Bart Peeters

'Mijn liefde voor muziek is heel groot, het is een deel van mijn leven. Clouseau mogen coveren is voor mij toch het bijzonderst. Ik zie mezelf in het 3de leerjaar nog met liefdesverdriet naar de hese stem van Koen luisteren. Ook de stem van Isabelle A maakt emoties bij me los. Met deze grote namen mogen samenwerken is onvergetelijk' – Lady Linn

'Dit jaar sta ik 25 jaar op de planken. Geen betere gelegenheid om aan 'Liefde voor Muziek' mee te doen. Met zo'n topbezetting ben ik zeer vereerd om erbij te zijn. We houden van muziek. Meer zelfs, we zijn muziek. Elkaars songs delen, samen zijn, gezellig kletsen en leuke verhalen vertellen… een geweldig gevoel' – Isabelle A

'Voor mij was 'Liefde voor Muziek' een beetje een zoektocht om nieuwe dingen te proberen en mijn stijl te zoeken. Mensen hebben nog geen duidelijk beeld van wat ik buiten K3 nog wil of kan doen. Die muzikale kant van mezelf heb ik nu ontdekt en kan ik ook aan anderen tonen. Heerlijk' – Josje

'Voor Mallorca kende in de meeste artiesten wel, maar niet allemaal. Van Lady Linn had ik bijvoorbeeld nog niet gehoord. Maar ik dacht meteen: wat een lekkere nummers! Josje was voor mij de grootste uitdaging. De K3-nummers zijn zó bekend, maar ik kende ze helemaal niet. Al is dat ook net leuk. Ik heb er lekker mijn eigen ding mee gedaan' – Gers Pardoel

'Ik heb zo genoten van alle nieuwe nummers die de revue zijn gepasseerd. Ook van de synergie tussen iedereen. Het gebeurt tenslotte niet vaak dat artiesten zo lang samenzitten en mooie dingen tot stand brengen voor elkaar. 'Liefde voor Muziek' was soms heftig en soms emotioneel, maar ik voelde vooral heel veel positieve vibes. Ook enorm veel liefde. Niet alleen voor muziek, maar ook voor mekaar' – Natalia

Aflevering 1 - Natalia

Onder een stralende zon komen de artiesten aan op Mallorca. Al hingen er heel even donkere wolken boven de auto van Natalia, Lady Linn en Bart Peeters. Zijn ontembaar enthousiasme wordt immers niet echt geapprecieerd door de Spaanse Guardia Civil… Problemen die als sneeuw voor de zon smelten als iedereen aankomt bij het impressionante domein in Canyamel. Op de eerste dag in Mallorca worden de rolschaatsen bovengehaald, ontpopt Natalia zich tot de persoonlijke choreograaf van Lady Linn, experimenteren de mannen op hun hoverboard en telt de groep af naar de komst van Koen Wauters, die later arriveert vanuit Qatar. 's Avonds mag souldiva Natalia – de orkaan van Oevel volgens Bart – zich als eerste onderdompelen in het

muzikale bad. 'Je hebt zo veel energie en een attitude die ik gewoon wijs cool vind', vangt Josje aan. 'Dus ik ga Glamorous zingen, dat past helemaal in mijn straatje.' Van die sexy song gaat het naar de intimistische versie van I've Only Begun To Fight die Isabelle brengt. 'Je klonk als een engel', reageert de groep. 'Er is een liedje dat voor mij een gebed is. Dat zegt dat als er tegenwind is, je daar sterker moet uitkomen. Dat liedje is Risin', kondigt Bart aan. Al zou Bart Peeters natuurlijk Bart Peeters niet zijn mocht hij daar geen typische folksound aan geven. Lady Linn kiest nadien voor het recente In My Blood. 'Dat is echt mijn shizzle', weet Natalia. Lady Linn maakt er haar shizzle van en verbluft iedereen met haar powerstem. Met een klein hartje gaat Gers het podium op om zijn versie van Boom te brengen. 'Ik heb het totaal

anders gemaakt. Het heet Boeng, wat wij in straattaal zeggen tegen een knap meisje.' Het wordt een song waar niemand op kan stilzitten. En dan is het aan Clouseau om de avond af te sluiten met een Nederlandstalige versie van I Want You Back. 'Dat is al een beetje een Clouseau-nummer', vertelt Koen. 'Een soort klassieke ballad zoals wij ze ook durven te brengen.' Met hun song weten Koen en Kris een gevoelige snaar te raken. 'Dat ik nu nog moet bleiten met Clouseau…', klinkt het bij Natalia. Natalia zelf trakteert haar collega’s ten slotte op een tribute om u tegen te zeggen. 'Ik ben fan van heel veel artiesten, maar de core van de muziek is toch wel Michael Jackson.' Ze blaast iedereen weg met Who’s Loving You, een nummer uit 1969.

'Liefde voor Muziek' ook wekelijks live bij Joe

Joe start op 10 april met het nieuwe radioprogramma 'Liefde Voor Muziek'. Joe-dj Jan Bosman volgt elke maandagavond tussen 19.00 en 22.00 live het VTM-programma. Hij nodigt elke week één van de artiesten van vorige seizoenen uit waarmee hij een aantal keer doorprikt naar de uitzending bij VTM. Zo kunnen de Joe-luisteraars alle optredens van de artiesten en de gesprekken over hun nummerkeuze live horen. Jan maakt ook de vergelijking met het originele nummer en gaat op zoek naar wat de luisteraars van de nieuwe versies van de songs vinden.

'Liefde voor Muziek', vanaf maandag 10 april om 20.35 uur op VTM.